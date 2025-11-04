Slušaj vest

Ministar inostranih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas da se očekuje da u narednih desetak dana dođe do još jednog susreta predsednika Srbije i Francuske, Aleksandra Vučića i Emanuela Makrona.

"Za Srbiju je veoma važno da u jednoj od ključnih zemalja Evropske unije ima prijatelja i saveznika", rekao je Đurić za TV Prva.

Osvrćući se na jučerašnji sastanak sa novom ambasadorkom Francuske u Srbiji Florans Ferari, rekao je da je u prethodnih 15 godina staro prijateljstvo između Srbije i Francuske ponovo oživljeno i da je sada vraćeno na stare staze slave o čemu, kako kaže, svedoči i dinamika susreta Vučića i Makrona.

Podsetimo, početkom avgusta, predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Francuske Emanuel Makron razgovarali su telefonom, kada su pomenuli odnose naših zemalja, regionalna pitanja i zahvalnost Srbije na njihovom ličnom angažovanju po pitanju Zapadnog Balkana.