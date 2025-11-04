Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević jutros je obišao narodnog poslanika Uglješu Mrdića, koji već peti dan štrajkuje glađu ispred Narodne skupštine i zamolio ga da prekine ovaj vid borbe.

Kako je Vučević napisao na Iksu, ovo ne predstavlja politički čin, "već je ljudski vapaj za pravdom".

On je Mrdiću, kao i veteranima koji su sa njim uputio molbu da obustave štrajk glađu.

"Mi nikada nećemo odustati od borbe za istinu i pravdu. Do kraja ćemo isterati na čistac istinu! Znaće se ko je i za šta odgovoran prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu, tragedije koja je odnela 16 života.Odgovaraće svi koji su krivi. Kao što moraju da odgovaraju i svi oni koji su vršili nasilje prethodnih 12 meseci širom Srbije. Ali za to nismo nadležni ni Uglješa, ni ja, već institucije koje moraju da rade svoj posao", napisao je Vučević,

Predsednik SNS poručio je da je u ovim teškim trenucima važno da sačuvamo zdravlje, razum i veru u pravdu.

Podsetimo, kada je započeo štrajk glađu, Mrdić je rekao da je njegov glavni zahtev da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića, protiv kojih je, kako tvrdi, nedavno dostavio dokaze Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK), u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu.