Posebno perfidan pristup biznisu i politici osnivač Junajted grupe Dragan Šolak pokazao je u gradnji sopstvenog imidža kojim se udvarao američkim, evropskim i uopšte zapadnim centrima uticaja.

Slika koju je Šolak gradio o sebi kao prozapadnom borcu za slobodu medija bila je laž, dok su Kurir i međunarodni istraživački mediji otkrili da je zapravo koristio taj imidž kao paravan za biznise povezane s ruskim finansijskim tokovima i oligarhima.

Njegova medijska imperija, uključujući N1 i franšizu CNN-a, služila je istovremeno i antiruskim porukama i skrivenom jačanju kontakata s ruskim krugovima.

O ovoj temi govorio je glavni urednik Kurira Rajko Nedić u emisiji "Redakcija":

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

- Mi smo analizirali sve ove naše tekstove poslednjih godina i uvideli da smo uspeli da lociramo i detektujemo njegov mehanizam poslovanja, odnosno poslovanja njegove kompanije kroz politička krila, nevladine organizacije, medije, takozvane nezavisne slobodne novinare i slično. Mehanizam je po principu spoljnih sudova funkcionisao, da se na određeni način angažuju određeni mehanizmi - kaže Nedić i dodaje:

- Međutim, stigli smo u današnjem broju i na raskrinkavanje dvostruke igre koja izgleda kao špijunska. On je sve vreme pravio imidž prozapadne firme preko svojih nezavisnih medija, pozivao se na Evropsku uniju, na zakone, propise, liberalizam i čist kapitalizam. Međutim, pre svega, čak su i neki istraživački novinari dokazali da se radi zapravo o dvostrukoj igri. Iako je N1 franšiza CNN-a. Slovenački novinar je ukazao na jednog advokata koji je zapravo bio igrač za sve zadatke koje je mogao da dobije od Šolaka. Pre svega da je bio bankar, da je bio blizak sa Rusima, preko Gasprom banke iz koje je izašao početkom vojne operacije u Ukrajini. Ali bili su povezani dosijeima sa određenim ruskim interesnim grupama, firmama a sve to u cilju velikog dobitka kompanija u kojoj se ne bira.

Evropski parlament i bugarski saradnik

Kroz te logističke fontove kreiranja lažne stvarnosti i razne interesne sprege, došli smo do toga da je on paralelno imao i ruske veze:

- Agenda njegove kompanije je upravo usmerena ka nezavisnosti, slobodi, pozivanju na evropske vrednosti. U nekoliko ozbiljnih istraživanja je raskrinkana ta veza. Kurir je u nekoliko navrata bio na udaru tog mehanizma. Čak su i evropskom parlamentu zakazali sednicu gde su pričali o navodnim slobodama, medijima i situaciji na Balkanu. Tu je i njegova kompanija imala ulogu, upravo od čoveka iz Bugarske, koji je zakazivao ta okupljanja u Evropskom parlamentu. On je bio njihov čovek - kaže Nedić i dodaje:

- To sve izgleda vrlo uhodano na prvi pogled, ali kada se uđe malo dublje u temu, vidi se da sve polako izlazi na videlo. To pokazuje da smo mi sve vreme govorili istinu. N1 je franšiza CNN a sad imaju ozbiljnu priču sa Rusima i tim velikim kapitalom, a opet u cilju dominacije na tržištu. Ovim pisanjem smo raskrinkali čitav mehanizam, koji je uticao i na Kurir takođe.

