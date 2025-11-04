Slušaj vest

Uroš Piper je na svom nalogu na popularnoj društvenoj mreži objavio sledeće:

"OPREZ‼️

Na kraju Majdan protesta, 19.februar 2014. u Kijevu, strane službe su organizovale snajperiste!

Sad to hoće u Srbiji.

Da padne žrtva među blokaderima ispred Ćacilenda i da se optuži vlast za to,ili da ubiju nekog iz vrha vlasti i izazovu haos!

Ne dozvolimo Majdan 2!

Kurir.rs/X

