Nekadašnji medijski koordinator DSS-a i novinar Uroš Piper povukao je paralelu između aktuelnih dešavanja u Srbiji i onih na kijevskom Majdanu 2014. godine.
Politika
UROŠ PIPER PODSEĆA I OPOMINJE: Na kraju Majdan protesta u Kijevu, strane službe su organizovale snajperiste! Sad to hoće u Srbiji
Uroš Piper je na svom nalogu na popularnoj društvenoj mreži objavio sledeće:
"OPREZ‼️
Na kraju Majdan protesta, 19.februar 2014. u Kijevu, strane službe su organizovale snajperiste!
Sad to hoće u Srbiji.
Da padne žrtva među blokaderima ispred Ćacilenda i da se optuži vlast za to,ili da ubiju nekog iz vrha vlasti i izazovu haos!
Ne dozvolimo Majdan 2!
Kurir.rs/X
