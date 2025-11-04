Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vladimir Štimac zbog sumnje da je 2. novembra u popodnevnim i večernjim časovima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Republike Srbije pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekavao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa, koji se održava u Pionirskom parku, zatim na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših državnih funkcija.

- Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Vladimiru Š. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Vladimiru Š. na teret se stavlja krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Vladimir Štimac Foto: Printscreen/MUP/VJT BG



Kako se navodi, postoje osnovi sumnje da je on 2. novembra pred okupljenim građanima, koji su ga snimali i to kasnije objavljivali na društvenim mrežama, pozivao druge građane da dođu pred Dom Narodne skupštine svi, da "zovu traktore da dođu sa svih strana“, da im „je.. sve“, nazivajući policijske službenike koji su se nalazili ispred Doma Narodne skupštine - kriminalcima, koje je tu poslao Vučić da "guraju narod koji traži pravdu“ i koji "nemaju ni identifikacione brojeve".

Osumnjičeni je pritome u snimljenim objavama sve vreme psovao pripadnike policije i učesnike drugog skupa, te ponavljao poziv građanima "Izađite na ulice“ pokušavajući da napravi emotivni naboj kod građana, uz tvrdnje da policija napada Dijanu Hrku, majku mladića koji je poginuo 1. novembra 2024. godine prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a koja štrajkuje glađu.

Pošto je uočio jednog policijskog službenika koji je obezbeđivao Dom Narodne skupštine sa puškom na grudima V.Š. mu je viknuo: "Alo, skloni pušku bre“.