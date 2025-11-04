Slušaj vest

Skupštinski Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio je danas Predloga zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske odnosno leks specijalis o zgradi Generalštaba Vojske Srbije i predložiće ga Skupštini na usvajanje.

Poslanik SNS Nikola Radosavljević rekao je da taj zakon donosi sistemsku plansku i odgovornu intervenciju države kako bi se taj prostor ponovo oživeo, obnovio i pretvorio u moderan, funkcionalan i lep gradski centar, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

- Cilj je da se kroz posebne i ubrzane postupke sredi brža realizacija postupka. Na taj način izbegavaju se dugogodišnje birokratske prepreke koje su ranije kočile ovakve investicije. Ovim zakonom omogućavamo da država zajedno sa Gradom i investitorima stvara novu vrednost, da se u samom centru grada podignu novi poslovni, kulturnu i javni sadržaji koji će otvoriti vrata za nova radna mesta i podići kvalitet života građana - rekao je Radosavljević.

Kako navodi zakon predviđa očuvanje kulturno-istorijskog identiteta tog dela grada jer je cilj da se spoje tradicija i savremeni razvoj.

Leks specijalis o zgradi Generalštaba Vojske Srbije, čiji predlog se nalazi na predloženom dnevnom redu Skupštine Srbije sazvane za danas, podnelo je 110 narodnih poslanika.

Oni su predložili da se zakon donese po hitnom postupku a za predstavnika predlagača određen je narodni poslanik Milenko Jovanov.