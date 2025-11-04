Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić ogolila je danas sva licemerja opozicije. 

Naime, tokom današnjeg redovnog zasedanja Skupštine Srbije, Marinika Tepić je, između ostalog, rekla da "dok ne bude pravde za narod, da ne bude mira za vlast."

Brnabićeva je vrlo brzo odgovorila i ogolila sva licemerja.

"I tako nam je predavanje održala osoba koja je izjavila da roditelj preminule dece nemaju tapiju na bol. Vidite, to je razlika između mene i vas, ja mislim da imaju tapiju na bol", rekla je Brnabićeva. 

Podsetimo, poslanici Skupštine Srbije počeli su Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja za koju je predloženo osam tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i leks specijalis koji se odnosi na zgradu Generalštaba. Na početku su poslanička pitanja. 

