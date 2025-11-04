Slušaj vest

Miloš Parandilović, predsednik Novog lica Srbije, pokušao je da uvredi poslanike vladajuće koalicije sramno ih nazivajući "naprednim monstrumima".

Foto: Screenshot RTS

Na ovaj pokušaj vređanja i nepristojan rečnik reagovala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

- Ja sam "napredni monstrum", ali je fascinantno za videti da ste vi narodni poslanik u drugom mandatu. U dva saziva koji do dana današnjeg nije uspeo da pročita poslovnik o radu Narodne skupštine član 287, ovo trenutno vreme služi narodni poslaniče da se zatraži objašnjenje ili objašnjenje od nadležnih organa o nečemu o čemu narodni poslanici žele da dobiju više informacija. Vi niste tražili ni objašnjenje ni obaveštenje. Nakon vašeg ovakvog nastupa jedino je relevantno da mi tražimo ili ja da tražim objašnjenje i obaveštenje od čika u belom mantilu šta je problem tačno i kako prema vama da postupam - poručila je Ana Brnabić.

Ogolila sva licemerja opozicije

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić prthodno je ogolila sva licemerja opozicije.

Naime, tokom današnjeg redovnog zasedanja Skupštine Srbije, Marinika Tepić je, između ostalog, rekla da "dok ne bude pravde za narod, da ne bude mira za vlast."

Brnabićeva je vrlo brzo odgovorila i ogolila sva licemerja.

- I tako nam je predavanje održala osoba koja je izjavila da roditelj preminule dece nemaju tapiju na bol. Vidite, to je razlika između mene i vas, ja mislim da imaju tapiju na bol - rekla je Brnabićeva.

Podsetimo, poslanici Skupštine Srbije počeli su Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja za koju je predloženo osam tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i leks specijalis koji se odnosi na zgradu Generalštaba.