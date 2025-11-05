Slušaj vest

Dok Srbija nastoji da sačuva mir, stabilnost i jedinstvo u teškom političkom trenutku, svedoci smo da pojedini domaći akteri sve češće svoje stavove iznose u medijima u regionu koji su poznati po antisrpskoj retorici.

Koriste prostore poput hrvatskog radija i televizije da bi govorili o „građanskom ratu“ i „monstruoznim planovima vlasti“, uz podršku političara koji nikada nisu krili netrpeljivost prema Srbiji. Istovremeno, hrvatski mediji s neskrivenim simpatijama izveštavaju o nasilju ispred Skupštine.

Dok jedni pozivaju na razdor i prikazuju Srbiju kao „ratnu zonu“, država se suočava sa zadatkom da zaštiti red, zakon i pravo svakog građanina na sigurnost. U takvoj atmosferi, ključno pitanje postaje da li je reč o spontanim nemirima ili o planskom pokušaju destabilizacije zemlje u trenutku njenog najvidljivijeg uspona? O ovoj temi govorili su gosti emisije "Redakcija":Uroš Piper, novinar i medijski analitičar, prof dr Miroslav Bjegović, specijalista za bezbednosne nauke i prof dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije:

Uroš Piper Foto: Kurir Televizija

Piper ističe da broj blokadera na skupovima opada, te da se opozicioni mediji služe lažima o broju prisutnih: - Imam kolege sa Nove s i N1 koji mi prenose informacije. Dobio sam informaciju da će oni prvo objaviti da je bilo 95.000 ljudi, međutim, očigledno je neko procenio da im prosto treba šestocifreni broj. Sutradan je dogovoreno da to bude 105.000 ljudi. Ja sam to objavio dan ili dva pred skup i arhiv je na kraju objavio 110.000. Rekao sam ono što su oni dogovorili da će biti javna informacija - kaže Piper i dodaje: - Kakav će da bude porez blokadera? Zavisi koliko će ljudi biti na ulici. Oni bi sada krenuli u neke nasilnije akcije ali nema dovoljno ljudi, oni ne mogu ni nekoliko hiljada ljudi sada u centru Beograda da skupe. Radi se o stotinama ljudi i sa tim brojem je nemoguća nasilna akcija. Nisu uspeli ništa da urade. Oni nisu odustali ni na koji način, oni samo na dnevnom nivou menjaju strategiju i planove u zavisnosti od tog kako im se čini određena situacija.

1/9 Vidi galeriju Napad blokadera ispred Skupštine Foto: Kurir

Rizik od snajperista Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su u prethodnim danima i nedeljama u Srbiji prikupljeni različiti bezbednosno-obaveštajni podaci „koji nisu bezazleni“, o kojima javnost nije obaveštavana, navodeći da su u Beograd stigla „dvojica snajperista“, ali nije precizirao ko bi mogao biti meta, o tome je Piper i govorio: - Oni ne mogu da osvoje Ćacilend, ali šta je najveći problem, najveći problem su snajperisti. Ako se sećate uspešnog sprovođenja obojene revolucije u Ukrajini 19. i 20. februara, odjednom su se stvorili snajperisti upućeni od strane vlasti i počeli da pucaju po masi i tada je krenuo potpuni haos. To što je predsednik rekao da postoje dvojica snajperista, koji su došli u Beograd, to treba uzeti krajnje ozbiljno. To je ona velika opasnost koja postoji.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

Bjegović dodaje da postoj jedan veliki bezbednosni izazov i rizik u Republici Srbiji: - Oni koji su zamislili da treba da dođe do krvoprolća u Srbiji ne odustaju u svojim namerama, samo kreiraju nove događaje i aktere. U slučaju snajperista, pretpostavljam da su to svoje zlodelo želeli da učine u subotu na komemorativnom skupu, gde je Srbija ipak pokazala šta misli i šta želi s obzirom da su mladi studenti bili prisutni na skupu. Mladi koji žele mir i ne žele nasilno da se obračunavaju. A oni koji to pokušavaju su bili u nedelju ispred Skupštine i upravo od njihovih nalogodavaca im se to nalaže - kaže Bjegović i dodaje: - Problematično je kad imamo takvu jednu vest o snajperistima i kada je uputi prvi čovek države koji je najobavešteniji o svim obaveštajnim informacijama u zemlji. To je rekao i kako bi preneo građanima Srbije šta to neko pokušava i namerava da učini. I ti što su došli iz regiona, sa kakvim namerama su došli? Taj scenario kreiraju obaveštajne službe. Ubeđen sam da finansiranje dolazi sa prostora Kosova i Metohije i Albanije, od velikog obrta narko kapitala. Jednom delu narko mafije predsednik Vučić ne odgovara jer im je stao na put. Pre par godina smo imali jednu takvu vrstu situacije koja je mogla da eskalira, gde su i oni već zamislili da će moći da dođu na vlast. Ta dvojica moraju da se uhvate na vreme.

Hrvatska mašta o rušenju Srbije Tonino Picula je otvoreno izjavio da Srbija pod Vučićem ne može u EU i da je potrebno „eliminisati tačke njegove politike. Blokaderski narativ „Srbija je na ivici građanskog rata“ pojavio se najpre u hrvatskim medijima, pa tek onda u domaćim. Hrvatski mediji sada nastupaju kao platforma za političke poruke ekstremnog dela srpske opozicije, dok istovremeno godinama vode politiku neprijateljstva prema Srbiji, o čemu je Miletić i govorio:

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Oni maštaju o krahu Srbije, o građanskom ratu gde bi se mi izvinjavali Hrvatima što su nas proterali, čak i ustaški zločini. Sve je to da ih molimo da nam oproste. To što radi Hrvatska to nema nigde u svetu. Oni umesto da grade odnose, oni stave klip svuda gde mogu. Takvo ponašanje Hrvatske je i jedna slika Evropske unije, a ono što radi Picula tek - kaže Miletić i dodaje: - Oni su imenovali čoveka koji je jurio i proterivao babe i dede, te se slikao sa mitraljezom. Ti ljudi koji su dokazani antisrbi, promoviši neke diplomate a onda još i sole pamet. To je stvarno ono što iritira ljude. Hrvati to i žele i mislim da su odgromna sredstva uložili u to da Picula izaziva kod nas otpor, nervozu i reakciju. Kod njih ništa nije slučajno i ništa se neće promeniti.

