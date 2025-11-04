Slušaj vest

U pitanju je drugi konkurs za izbor članova Saveta REM-a. Srbija je bez Saveta REM-a godinu dana, jer je prethodnom sazivu, nakon donošenja izmena i dopuna Zakona o elektronskim medijima, istekao mandat 4. novembra 2024.

Odbor će danas razgovarati sa 18 kandidata, odnosno po dva koji su predloženi u devet kategorija, od kojih će po jedan kasnije biti izabran na glasanju u Skupštini Srbije.

Na konačnoj listi usaglašenih kandidata za taj Savet su kandidati novinarskih udruženja Đorđe Vlajić i Mileva Malešić, kandidati univerziteta Milan Petković i Vanja Šibalić, kandidati nezavisnih institucija Stevica Smederevac i Gordana Predić.

Kandidati crkve i verskih zajednica su Snežana Miljković i Mevlud Dudić, kandidati izdavača elektronskih medija Miloš Garić i Jovana Vitez, a kandidati udruženja za zaštitu dece Dušan Aleksić i Dubravka Valić Nedeljković.

Kandidati udruženja koja se bave zaštitom slobode izražavanja su Rodoljub Šabić i Antonela Riha, kandidati saveta nacionalnih manjina Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti, kandidati udruženja kompozitora i filmskih, scenskih i dramskih umetnika Ira Prodanov Krajišnik i Mladen Matičević.

Odbor za kulturu i informisanje će u 15 časova imati novu sednicu, na kojoj bi trebalo da raspravlja o izveštaju o listi kandidata za izbor članova Saveta REM-a.