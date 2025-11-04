ne rade za sve pare

Narodni poslanici iz Novog DSS - Miloš Jovanović i Predrag Marsenić - danas nisu na svom radnom mestu, u sali Skupštine Srbije, na sednici, ali jesu bili u Republičkom parlamentu samo drugim povodom.

Naime, kako je objavio novinar i bivši medijski koordinstor Urorš Piper, Jovanović i Marsenić viđeni su na blagajni, gde su podigli platu koju dobijaju kao poslanici.

- Miloš Jovanović i Predrag Marsenić NISU danas na zasedanju Skupštine Srbije. Miloš Jovanović i Predrag Marsenić JESU danas na blagajni Skupštine Srbije podigli NOVAC koji dobijaju kao narodni poslanici. To se zove, iz ugla DSS-ovaca, LEGALIZAM - naveo je Piper na Iksu.

Inače, od 17. decembra 2024. do 30. septembra 2025. godine, građani Srbije su iz svojih džepova platili čak 52 miliona dinara poslanike Demokratske stranke (DS) i Demokratske stranke Srbije (DSS), koji mesecima ne dolaze na posao!