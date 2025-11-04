Slušaj vest

Tokom posete, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i prisustvovati večeri koju, u čast šefova država i vlada učesnika Samita, organizuje komesarka EU za proširenje Marta Kos, prenosi RTV.

Planirano je da se, tokom boravka u Briselu, predsednik Vučić sastane i sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

Na Samitu o proširenju, lideri EU i zemalja kandidata će u Briselu razgovarati o budućnosti evropskih integracija. Samit će, osim predsednika Vučića, okupiti predsednicu Moldavije Maju Sandu i tri premijera, albanskog Edija Ramu, Milojka Spajića iz Crne Gore i Hristijana Mickoskog iz Severne Makedonije, kao i evropsku komesarku za proširenje Martu Kos.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta potvrdio je svoje učešće, čime se pridružio skupu lidera koji će definisati budućnost evropskog proširenja.

Sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos biće ispitano da li je horizont proširenja do 2030. godine za zemlje kandidate, Zapadni Balkan i države Istočnog partnerstva verodostojan ili simboličan, i šta bi dublja integracija značila za evropsku demokratiju, ekonomiju i stratešku autonomiju.

Očekuje se i video obraćanje predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Ovaj skup predstavlja inicijativu Juronjuza da se pojačaju glasovi zemalja kandidata u trenutku kada je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ponovo pokrenula proces, rebrendirajući proširenje kao „ponovno ujedinjenje Evrope“.

Samit će pružiti jedinstvenu platformu liderima zemalja kandidata da iznesu svoje stavove o putu proširenja, pri čemu će svaki lider doneti svoj uvid u to kako se proširenje doživljava iz stanovišta njihove zemlje i šta će put koji je pred nama doneti.

Vreme održavanja samita Juronjuza poklapa se sa predstavljanjem paketa proširenja za 2025. godinu od Evropske komisije - godišnje procene napretka zemalja kandidata koja će postaviti ton za narednu godinu.

Događaj se održava u vreme kada većina Evropljana podržava proširenje bloka od 27 članica pošto je nedavna anketa Evrobarometra pokazala da 56 odsto građana EU podržava proširenje, uz posebno snažnu podršku mlađih Evropljana.