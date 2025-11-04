Slušaj vest

Narodni poslanik Željko Veselinović iz Pokreta radnika sloga-struka osvrnuo se na aktuelnu situaciju u državi na sednici Narodne skupštine Republike Srbije.

On je pre svega pozvao na spuštanje tenzija, a onda naglasio da sigurno niko iz vlasti nije puštao pesme koje mogu da uvrede Dijanu Hrku, majku jedne od žrtava pada nadstrešnice, već je kako je istakao to neko samoinicijativno uradio i time ponizio sve stradale u tragediji.

- Kad sam danas prolazio ispred Skupštine osećao sam se kao da sam u ratnoj zoni. Uvrede sa svih strana, šatori sa svih strana... Situacija nije dobra ni za koga, ne znam kada se pojavilo toliko mržnje i razdora među nama, frapiran sam... Pre dve nedelje čovek je upucan ispred i nije bilo empatije prema njemu, kada je ministar Glišić umirao na televiziji, mnogi su se radovali tome što je nedopustivo, ko god da je u pitanju niko se ne sme radovati. Dijana Hrka štrajkuje glađu, ja to ne podržavam, ali mislim da je potpuno nehumano, necivilizovano i monstruozno da se majci deteta koje je stradalo pušta ona pesma (Pošla majka da potraži sina, prim. aut.), ali siguran sam da niko iz vlasti nije to uradio. To je neko samoinicijativno uradio i ponizio sve žrtve pada nadstršenice - kaže Veselinović.

On je potom apelovao da se skloni "Ćacilend" kako bi se smanjile tenzije.

- Apelujem na predsednicu Skupštine i predsednika države da učine sve da se Ćacilend skloni jer bi i onda druga grupa otišla odatle. To bi bio prvi korak ka tome da se svi trudimo da spustimo tenzije i vratimo život u normalu. Narod je izabrao vlast kakvu misli da treba da ima, svi smo mi građani Srbije ko god za koga glasao i moramo da povučemo ručnu i vratimo se u normalu - dodao je Veselinović.

1/8 Vidi galeriju Napad blokadera ispred Skupštine Foto: Društvene Mreže, Kurir

Rekao je i da podržava izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

- Smatram da je korak napred u smirivanju svih tenzija u društvu. Svedoci smo toga da je poslednjih godina izborni proces u Ssrbiji kontaminiran, činjenica je da je taj proces obesmišljen, jer danas kakvi god izbori da budu polovina Srbije neće verovati u rezultate i osporavaće ih. Smatram da zakon ide u doborm pravcu da makar delom krenemo ka ozdravljenju izbornog procesa. Smatram da stanje u društvu treba da se reši na izborima kada god oni bili. Moramo na neki način podržati i ispraviti ono što smatramo da je moguće kako bismo došli u priliku da jednog dana ceo izborni proces bude proces poverenja gde će se svi učesnici izbora složiti sa rezultatima - zaključio je Veselinović.