Kako nezvanično saznajemo, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odbio je predlog Višeg javnog tužilaštva da Vladimiru Štimcu odredi pritvor.

Podsetimo, on je danas saslušan u tužilaštvu u kom je negirao krivicu.

Tužilaštvo se oglasilo posle saslušanja

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vladimir Štimac zbog sumnje da je 2. novembra u popodnevnim i večernjim časovima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Republike Srbije pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekavao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa, koji se održava u Pionirskom parku, zatim na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših državnih funkcija.

- Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Vladimiru Š. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Vladimiru Š. na teret se stavlja krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako se navodi, postoje osnovi sumnje da je on 2. novembra pred okupljenim građanima, koji su ga snimali i to kasnije objavljivali na društvenim mrežama, pozivao druge građane da dođu pred Dom Narodne skupštine svi, da "zovu traktore da dođu sa svih strana“, da im „je.. sve“, nazivajući policijske službenike koji su se nalazili ispred Doma Narodne skupštine - kriminalcima, koje je tu poslao Vučić da "guraju narod koji traži pravdu“ i koji "nemaju ni identifikacione brojeve".