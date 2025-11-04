Slušaj vest

Potpredsednicu Vlade i ministarka privrede Adrijanu Mesarović, zajedno sa predsednikom Vlade Srbije Đurom Macutom i ostalim članovima delegacije Srbije ugostio je danas u Šangaju Ding Kujling, rektor ,,Shangai Jiaotong University”.

Ministarka Mesarović navela je da je saradnja mladih i Univerziteta Srbije i Kine garant za bolju budućnost i napredak.

"Kao jedan od najprestižnijih univerziteta u Kini, osnovan 1896. godine, i danas je poznat po snažnom fokusu na inženjerstvo, primenjene nauke, ekonomiju i medicinu. Saradnja mladih i Univerziteta Srbije i Kine, putem razmene znanja i ideja je garant bolje budućnosti. Nastavićemo da unapređujemo saradnju kroz razmenu znanja i iskustava u svim oblastima, a posebno u sektoru naprednih tehnologija", napisala je ministarka.

Ona je navela da je prioritet za naredni period razmena studenata Srbije i Kine.

"U narednom periodu akcenat ćemo staviti na što veći broj studentskih razmena, jer upravo mladi predstavljaju najbolji most saradnje između naših zemalja. Sve ovo počiva na čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine koje su izgradili predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Si Đinping. Pratimo viziju predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, jer upravo zahvaljujući politici kontinuiteta Srbija danas stoji rame uz rame sa najrazvijenijim zemljama na svetu", zaključila je Mesaarović.

Podsetimo da predsednik Vlade Srbije Đuro Macut predvodi delegaciju Vlade Srbije koja boravi u Šangaju povodom dana uoči Međunarodnog kineskog sajma uvoza.