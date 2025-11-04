Boris Majlat , bivši šef posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za visokotehnološki kriminal, umesto da svoje radno vreme provodi u Šapcu, kako Kurir saznaje iz izvora iz pravosuđa, sedi u kabinetu Ivane Pomoriški, šefice Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, na Novom Beogradu.

Pomoriški, inače bivša predsednica omladine Lige socijal demokrata, kako otkriva naš sagovornik, nezvanična je "šefica" izborne kampanje za izbore za Visoki savet tužilaštva koji se održavaju 23. decembra. Majlat je kod Pomoriški došao po nalogu Zagorke Dolovac.

Pomoriški je, kako su nedavno otkrili sagovornici iz novosadskog pravosuđa nedavno pretila tužiocima u Novom Sadu da ko "ne bude poslušan neće ostati na svojoj funkciji".

- Trenutno im je jedini zadatak da proguraju Majlata kao kandidata Višeg javnog tužilaštva, tužiteljku Radu Jovanović pred apelacijom i naravno Jovanu Dmitrović, koja je inače i kuma Ivane Pomoriški - otkriva plan sagovornik Kurira iz pravosuđa.

- Svesna je da ukoliko u Savetu ne budu imali većinu, Zagorka Dolovac neće dobiti još jedan mandat, a pored nje svoje šefovske funkcije neće zadržati ni ostali tužioci, uključujući i samu Pomoriški u čije je tužilaštvo nedavno ušao i UKP zbog sumnje na odavanje poverljivih podataka iz istrage - podseća naš sagovornik.

Boris Majlat se, podsetimo, nakon što je dao ostavku na mesto šefa posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal, vratio u šabačko tužilaštvo, gde je inače bio raspoređen, a odakle je skoro pa jednoglasno izglasan za kandidata na članak Visokog saveta tužilaštva.

- To je posebno interesantno ako se ima u vidu da je na radnom mestu u Šapcu jedva proveo nekoliko dana, a sudeći po najnovijim informacijama i sada više vremena provodi u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu, nego u Šapcu - zaključuje sagovornik Kurira.