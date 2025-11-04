Slušaj vest

Srbiju je danas potresao skandal u Kliničkom centru Srbije kada je isplivalo da je medicinsko osoblje dalo uhapšenom Miši Bačulovu mobilni telefon da koordinira napade ispred Narodne skupštine. Ovo je bila jedna od tema emisije "Puls Srbije", u kojoj su gosti Aleksandar Gajović, novinar i publicista, dr Aleksandar Lukić, iz Instituta za političke studije i Miloš Laban, geopolitički analitičar, govorili i o snajperistima u Beogradu, koje je sinoć pomenuo predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Prema rečima Gajovića, situacija sa Bačulovim je, kako kaže, ozbiljan propust bezbednosnih službi.

Veliki propust

- Ovo je propust bezbedonosnih službi. Kako je moguće da on dobije bilo kakvu mogućnost komunikacije sa spoljnim svetom?! To ne da je neozbiljnost, već apsolutno nedopustivo, ako se to zaista desilo, jer smo u ambijentu lažnih vesti, ali ako je istina, onda je to veliki problem u bezbedonosnom krugu koji očigledno ne radi posao kako treba - kaže Gajović i dodaje:

- Dati mogućnost jednom čoveku kome će se suditi ili protiv koga se sprema optužnica, pazite, vrlo je teško poverovati da postoje takvi koji se ne bave svojim poslom, a kamoli da još doture mogućnost telefonske komunikacije nekome ko je osnovano osumnjičen i koji remeti mir u Beogradu - kaže Gajović.

"Dvojica snajperista registrovana u Beogradu"

Komentarišući izjavu Aleksandra Vučića da se u Beogradu nalaze dvojica snajperista, ne zna se ko je meta, ali zna se da ih je neko platio, Gajović je rekao da je predsednik, uprkos ozbiljnosti informacije koju je izneo, delovao smireno, te nije pokazivao strah, ni zabrinutost.

- To znači da su bezbednosne službe blizu rešenja slučaja i da će uskoro doći do raspleta - kaže Gajović.

"Meta može biti bilo ko" Lukić poručuje da javnost ne zna tačno šta bezbednosne službe znaju o navodnim snajperistima, ali pretpostavlja da predsednik nije otkrio sve informacije koje poseduje država.

On, kako kaže, veruje da službe imaju više saznanja nego što je javno objavljeno i da je predsednikovo obraćanje možda bilo svojevrsno upozorenje organizatorima mogućeg napada. Ističe da je ključno da službe efikasno deluju kako bi sprečile svaki incident koji bi mogao ugroziti mir, bez obzira ko bi mogao biti meta.

- Najvažnije je da se očuva mir u državi i da niko ne strada, makar to bio običan čovek, demonstrant ili neko od vlasti ili opozicije. Meta može da bude bilo ko, to moraju svi da znaju, da bi se izazvao haos. Pitanje je šta i kako se planira u centrima moći spolja, koji po mom dubokom uverenju rukovode tenzijama koje se dešavaju kod nas - rekao je Lukić.

"Rešenje za političku krizu u državi leži u dijalogu"

Aleksandar Lukić naglašava da svako odbijanje razgovora, posebno s predsednikom države koji je legitimno izabran, pokazuje da taj neko ne želi dobro zemlji. Lukić smatra da odsustvo dijaloga vodi ka sukobima i eskalaciji tenzija, što može imati ozbiljne posledice po društvo. Po njemu, razgovor i spremnost na dogovor neophodni su kako bi se nesuglasice rešile mirno kako bi država nastavila napred, jer istorija pokazuje da odbijanje dijaloga često završava u konfliktima i razaranju.

- Prihvatam da nijedna vlast nije savršena, svaka ima određene greške i probleme, uvek može bolje, ali ne zaboravite, uvek može i gore. Može da bude mnogo gore nego što je sada. Mislim da opozicija ne može da pobedi aktuelnu vlast jer im prvenstveno nedostaje poverenje građana. Priče oko krađa i ostalih stvari su samo lažna opravdanja - kaže Lukić.

Lukić se na trenutak osvrnuo na to kako se gradi poverenje građana, pa je istakao da se ono gradi kroz jasno iznošenje stava o ključnim i fundamentalnim političkim pitanjima. Navodi primere poput sankcija Rusiji, Rezolucije o genocidu u Srebrenici i odnosa sa Kinom, naglašavajući da vlast ima jasno definisan stav i dosledno ga sprovodi u praksi.

- Predsednik je nadljudske napore uložio da odbrani Srbiju od usvajanja rezolucija u UN nedavno. Druga strana nije mogla ni da zamisli da je naša zemlja u stanju da ostvari takav uspeh da oni ne dobiju većinu, a stalo im je da se dođe do te rezolucije. Što se tiče studentsko-blokaderskog pokreta, oni o tim pitanjima ne žele da se izjašnjavaju i to budi sumnju - kaže Lukić.

