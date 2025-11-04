Slušaj vest

- Dobro je da antisrpski glasnogovornici iz Crne Gore ne pišu ništa dobro o nama, jer da pišu dobro onda bismo morali da stavimo prst na čelo. Oni mogu da hvale, recimo, njihovog đetića Đilasa, mogu da navijaju za fašiste blokadere koji bi da nam sruše državu i izazovu obojenu revoluciju, ali da hvale Aleksandra Vučića, to ne mogu jer to bi značilo da govore istinu, a oni su jedan bedni, lažljivi tabloid!

- Nema Vučić nikakve veze sa izazivanjem nereda u Crnoj Gori, ali ima veze sa svim uspesima koje Srbija postiže kao ekonomski jaka, slobodna i dostojanstvena država, koja “vuče” ceo region. Očigledno je da jaka Srbija i jak Vučić smetaju nekim isfrustriranim političko-tajkunsko-medijskim krugovima u regionu. Jedino je čudno to tihovanje od strane nekih Srba u Crnoj Gori. Kako mogu nemo da posmatraju kako neko kleveće Aleksandra Vučića, a time i celi srpski narod, a znaju da su u pitanju notorne laži?

- A ovima koji otvoreno pokazuju da ne mogu da podnesu činjenicu da je Vučić lider regiona i zato su toliko opsednuti njim, ne mogu da pomognem. I zavist treba zaslužiti. Živela Srbija!, poručio je Vučević.

 Kurir.rs/Instagram

Ne propustitePolitikaVUČEVIĆ OBIŠAO MRDIĆA I ZAMOLIO DA PREKINE ŠTRAJK GLAĐU: Ovo ne predstavlja politički čin, već ljudski vapaj za pravdom
vučević-mrdić.jpg
Politika"POLITIČKI LEŠINARI ZLOUPOTREBLJAVAJU TRAGEDIJU I BOL" Vučević: Dijanu Hrku koriste kao šahovsku figuru
Miloš Vučević
Politika"NAPAD BESNIH I ISFRUSTRIRANIH NA PRISTOJNU SRBIJU" Vučević o napadu blokadera u centru Beograda: Oni hoće nasilje ali građani neće! Pozivam sve da budu mirni
2025-10-16 11_08_22-Kurir dnevne novine - Najnovije vesti dana_ Srbija, region i svet _ Kurir — Mozi.png
Politika"MILAN JE POKAZAO ŠTA ZNAČI LJUBAV PREMA SRBIJI!" Emotivno obraćanje Vučevića ranjenom Bogdanoviću: "Srećne ti rane junačke" (FOTO/VIDEO)
Вечерас сам испред Народне скупштине дочекао нашег хероја Милана Богдановића.После рањавања и те (9).jpg
PolitikaDOČEK ZA MILANA BOGDANOVIĆA U PIONIRSKOM PARKU Vučević i građani vatrometom pozdravili HEROJA koji je preživeo ranjavanje: Glasno i jasno "Svi smo mi Milan!"
IMG-20251029-WA0015.jpg