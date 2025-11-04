- Građani Srbije su se okupili ovde večeras zato što su oni željni pravde. Željni su da stane ovo ludilo od blokada i da se utvrdi prava istina o padu nadstrešnice u Novom Sadu. Željni su da tužilaštvo konačno radi svoj posao. Mislim na državno tužilaštvo i tužilaštvo za organizovani kriminal. Da budu uhapšeni i procesuirani oni koji su odgovorni za pad nadstrešnice. Prezentovali smo juče sve dokaze. Svi dokazi su predati. Direktna je odgovornost Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića - rekao je Mrdić 31. oktobra.