STRAŠNO! POSLANIKU MRDIĆU PRETE SMRĆU DOK ŠTRAJKUJE GLAĐU: "Ne pomeriš li se sam od Skupštine..." Policija po hitnom postupku identifikuje počinioce! (FOTO)
Više javno tužilaštvo u Beogradu Odeljenje za visokotehnološki kriminal naložilo je policiji da hitno identifikuje osobe koje su uputile pretnje smrću narodnom poslaniku Uglješi Mrdiću koji već 4. dan štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije.
Kako saznajemo, sa nekoliko instagram profila Mrdiću su direktno upućene ozbiljne pretnje po život ukoliko se "večeras do 20h ne pomeri od Skupštine".
Možete ih pogledati u galeriji ispod:
Mrdić je ovaj slučaj prijavio tužilaštvu i zatražio hitnu reakciju i zaštitu nadležnih organa.
On štrajkuje glađu zahtevajući hapšenje i procesuiranje bivšeg predsednika Skupštine akcionara "Infrastruktura železnice Srbije" Nebojše Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića, zbog njihove odgovornosti za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.
- Građani Srbije su se okupili ovde večeras zato što su oni željni pravde. Željni su da stane ovo ludilo od blokada i da se utvrdi prava istina o padu nadstrešnice u Novom Sadu. Željni su da tužilaštvo konačno radi svoj posao. Mislim na državno tužilaštvo i tužilaštvo za organizovani kriminal. Da budu uhapšeni i procesuirani oni koji su odgovorni za pad nadstrešnice. Prezentovali smo juče sve dokaze. Svi dokazi su predati. Direktna je odgovornost Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića - rekao je Mrdić 31. oktobra.
