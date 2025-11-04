Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se u Briselu na Samitu o proširenju Evropske unije u organizaciji Juronjuza.

Predsednik Vučić bio je učesnik debate i odgovarao na pitanja Stefana Groba.

"U međuvremenu sam postao dežurni krivac, ja sam evropski orijentisan".

Na konstataciju da Srbi vole i Trampa i Putina, Vučić je rekao:

"Postoji veoma racionalno objašnjenje. Pre svega, Srbi su uvek bili prorepublikanski orijentisani kada je reč o izborima u Sjedinjenim Državama, jer verujemo da smo mnogo patili od demokratske administracije 1999. godine, pa čak i posle toga. I zato su ljudi veoma rado pozdravili pobedu predsednika Trampa. I veoma je očigledno da on ima veoma veliku popularnost u mojoj zemlji. Istovremeno, Rusija je tradicionalni saveznik Srbije ne mnogo decenija, već vekovima. I to je još jedan razlog. Govoreći o evropskim liderima, ljudi su i dalje veoma racionalni. I misle da je put ka EU najbolji način i najbolji put za Srbiju u budućnosti. Ali govoreći o liderima, verujem da ljudi u mojoj zemlji poštuju predsednika Koštu".

Foto: Printskrin Euronews

"Ursula fon der Lajen kao liderka, posebno zbog drugačijeg ponašanja u poređenju sa svim ostalima. Zato što je posećivala dva ili čak tri puta, ne samo Beograd, već i druge oblasti, južni deo Srbije, što je veoma redak slučaj. To je ono što naši ljudi zaista poštuju. Ne mogu da pravim poređenje po popularnosti. Ali ako pitate ljude, i dalje postoji većina ljudi koji bi želeli da se pridruže Evropskoj uniji".

"Srbija nije otvorila klaster tri i po godine. To se u velikoj meri poklapa sa činjenicom da je u to vreme počeo rat u Ukrajini. I mi smo bili jedina zemlja koja nije uvela sankcije protiv Rusije. Iako smo uvek veoma podržavali teritorijalni integritet Ukrajine, Povelju UN, rezolucije UN, i uvek smo osuđivali upad i sve što se dešavalo na ukrajinskoj teritoriji, to nije bilo dovoljno. To je postalo, kao što su neki od vaših prethodnih gostiju rekli, više neka vrsta geopolitičke igre nego proces zasnovan na zaslugama, ali tako to ide. Moramo se suočiti sa tim. I istovremeno, verujem da moramo razmotriti sve primedbe, sve zahteve Evropske unije. Moramo promeniti nivo našeg entuzijazma, nivo naše energije, da shvatimo šta smo radili na pogrešan način i da idemo mnogo brže".

Foto: Printskrin Euronews

"Imamo skoro 55% ukupnog izvoza Zapadnog Balkana u EU. Srbija je, po tom pitanju, veća od svih ostalih zajedno. Govoreći o privlačenju stranih direktnih investicija, u poslednje tri godine, Srbija je bila više od 60% ukupnog privlačenja stranih direktnih investicija od svih ostalih na Zapadnom Balkanu, mnogo veća. I istovremeno, da, znam da se suočavamo sa hiljadama sumnji iz različitih zemalja članica zbog našeg odnosa sa Pekingom i Moskvom. Ne mogu i neću da se pravdam što razgovaram sa nekim. Mislim da je to zaista glupo. I nisam učenik u osnovnoj školi, da vam kažem istinu. Verujem da svi treba da razgovaraju jedni sa drugima. Mislim da je to veoma lekovito. I to ne znači da se slažem sa nekim ako razgovaram sa nekim. I ono što mi je bilo veoma čudno, jer sam čuo reči kritike i prihvatio sam ih. Ja sam krivac Marti Kos".

"Išao sam u Moskvu. Mnogo razloga da odem tamo. Morao sam nešto da uradim sa gasnim aranžmanom. Morao sam da razgovaram o NIS koja je u to vreme bila sankcionisana od strane Sjedinjenih Američkih Država. A oni su vlasnici naše naftne industrije u Srbiji. Imao sam nekoliko pitanja za razgovor. Šta je bila alternativa tome? Ali niko me zapravo iz Evrope nije pitao... Da, Košta i Ursula su me pitali, ali ne i ostali. Šta je bio sadržaj našeg sastanka? O čemu smo razgovarali? Zato što se nisam mešao u ukrajinske stvari niti se mešao u ukrajinsko-ruski sukob, jer sam mali čovek, dolazim iz male zemlje. Ne dajem sebi priliku da se mešam u nešto veliko što ili velike zemlje ili Evropska unija zaslužuju da urade. Ne radim to. Razgovarao sam o svojim malim pitanjima koja su velika pitanja za moj narod, za srpski narod. I to je bila moja namera. Ali na kraju, želeo bih da vidim da li smem ovo da kažem ovde, jer sam uvek bio veliki pobornik te vladavine delova Atura-Taltara, da čujem drugu stranu ili da slušam i drugu stranu".

Foto: Printskrin Euronews

"Voleo bih da vidim sve lidere kako razgovaraju jedni s drugima. To je jedini način da se prevaziđe današnja situacija. Ali znam da niko ne voli da to čuje, jer vidim da se svi smeju, smeju i šale kada kažemo nešto loše o drugima. Neću se šaliti na račun SAD, Kine, Rusije. Mislim da je previše ozbiljno da bismo se šalili. Verujem da su nam potrebni razgovori. Kada razgovaram sa južnjacima, postoji mnogo veća podrška. Za nekoliko dana ću se ponovo sastati sa predsednikom Makronom. Verujem da smo do sada imali francusku podršku, italijansku podršku. Sastajao sam se sa Đorđom Meloni nekoliko puta u poslednjih 12 meseci. Slično je i sa Špancima, Portugalcima, Grcima i ostalima. Malo je drugačije kada idemo u zemlje Beneluksa. I malo je drugačije kada razgovaramo sa baltičkim zemljama i skandinavskim zemljama. Uskoro ću za nekoliko dana u Beogradu imati nemačkog ministra spoljnih poslova. Nedavno sam razgovarao sa kancelarom Mercom, imali smo neke dobre razgovore i nadam se da ćemo uskoro moći da ga ugostimo u Beogradu, što znači januar, februar sledeće godine."

Upitan za pripremu za razgovore sa drugim državnicima, kaže:

"Treba biti dobro pripremljen i barem da me ne iznenadi bilo kakva diskusija koju bih mogao voditi. I to se neće promeniti i verujem u razgovor sa kineskim predsednikom. To je sjajna prilika za lidera, malog momka iz veoma ponosne zemlje koji bi mogao da prenese poruke koje su mu potrebne, i isto je kada razgovaram sa Ursulom, isto je kada razgovaram sa Antoniom".

Govoreći o spoljnoj politici, upitan za "protivljenje EU sankcijama Rusiji", odgovorio je:

"Ne protivim se. Mi nismo država članica EU. Ne mogu ništa da uradim povodom ovoga. Ne mogu da utičem na to. Ali mogu vam reći, mi nismo član EU, ali nas niko ništa nije pitao, samo nam kažu da se morate uskladiti sa tim. I mogu vam reći jednu stvar, bili smo pod sankcijama dugi niz godina, i to je zapravo štetilo običnim ljudima. Uvek je bilo tako, i nije donosilo baš najbolji rezultat. I imam neke sumnje u ishod ogromnih paketa sankcija koje su uvedene protiv Rusije u poslednje tri i po ili četiri godine, šta god. Ali nismo imali nikakav uticaj na to. Govoreći o teritorijalnom integritetu Ukrajine, to znači da poštujemo Povelju UN, rezolucije UN i sve vrednosti međunarodnog javnog prava. Tako to ide. Tako štitimo naš teritorijalni integritet. A takođe je lako i prebrojati."

"Lako je grditi male zemlje poput Srbije, koje nisu članice kluba, jer imate uobičajenog osumnjičenog, uvek imate dobrog krivca za sve. Čak je i komesarka govorila da nije fer, da nije dobro, da nije lepo ako on ide u Moskvu. Morao sam da idem, morao sam da se brinem o vitalnim pitanjima za svoj narod i za svoju zemlju. To je bilo od najvećeg interesa mog naroda i moje zemlje. Ali nisam čuo da je ona pominjala ili da je bilo ko drugi pominjao mnoge druge evropske lidere. I ne govorim o Viktoru Orbanu, mnogim drugim evropskim liderima koji su u međuvremenu razgovarali sa Putinom. A ja sam otišao tamo posle tri godine rata, ne pre toga. I želeo sam da razgovaram o našim bilateralnim pitanjima, nisam se mešao u ovu veliku ratnu agendu, velika pitanja, jer znam svoje mesto, znam mesto svoje zemlje. I mislim da je to veoma fer odgovor. I kao što vidite, kažem vam ovde šta mislim, kažem isto u svojoj zemlji, kažem to svuda".

Foto: Printskrin Euronews

O izvozu munciji, Vučić je rekao:

"U mogućnosti smo da proizvedemo, recimo, 155.000 do 160.000 različitih vrsta granata, minobacačkih granata, 60 milimetara, 80, 81, 82 milimetra, i sovjetskih i NATO kalibra, 120 milimetara, od svih haubičkih granata, 155, 152, tenkovskih, raketnih artiljerijskih granata, 122, 128, koliko god milimetara, što je i dalje jednako ili malo više od Francuske. I rekao sam im, imamo 30.000 ljudi koji zavise od naše sposobnosti da nekome prodamo ovu municiju. Sada je to dobro tržište. Šta god da proizvedemo, možemo to da prodamo. Ali kada to prodamo, onda smo dobili, ali niko to ovde nije pomenuo, jer se nije uklapalo u njihovu priču, dobili smo dve veoma jake izjave od ruskih spoljnih obaveštajnih službi protiv Srbije i mene, jer su pronašli neke granate na ukrajinskoj strani".

Na pitanje kakvi su mu postpredsednički planovi, rekao je:

"Nemam planove. Imam veliki san da završim ovaj Ekspo. Srbija je domaćin specijalizovanog Ekspo 2027. Ekspo za nas nije samo izložba. Okupićemo najveći broj zemalja do sada. Rekordni broj je bio 117 u Astani u Kazahstanu. I do danas smo već dobili potvrdu 127 zemalja koje bi mogle učestvovati na tom sajmu. Ali moramo da uradimo mnogo infrastrukturnog posla. Moramo da se pripremimo. To će biti moje nasleđe, kao i kilometri izgrađenih puteva".

"Po prvi put u poslednjih 12 godina u celoj našoj istoriji imamo stabilnu valutu. Izgradili smo više bolnica, više naučnih i tehnoloških parkova nego ikada ranije. Više kilometara autoputeva i brzih železnica nego 60 ili 65 godina pre toga. Ovo je moje nasleđe, veoma sam ponosan na to. Još nisam odlučio, daću sve od sebe da podržim svoje kolege u vezi sa obezbeđivanjem nasleđa i da im pomognem u toj političkoj borbi. Nemam drugih planova".

Podsetimo, tokom posete Briselu predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i prisustvovaće večeri koju, u čast šefova država i vlada učesnika Samita, organizuje komesarka EU za proširenje Marta Kos.

Planirano je da se, tokom boravka u Briselu, predsednik Vučić sastane i sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

Na Samitu o proširenju, lideri EU i zemalja kandidata u Briselu razgovaraju o budućnosti evropskih integracija. Samit će, osim predsednika Vučića, okupiti predsednicu Moldavije Maju Sandu i tri premijera, albanskog Edija Ramu, Milojka Spajića iz Crne Gore i Hristijana Mickoskog iz Severne Makedonije, kao i evropsku komesarku za proširenje Martu Kos.