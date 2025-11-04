"ODLIČAN SASTANAK" Predsednik Vučić sa Antonijom Koštom u Briselu: Razgovor o ključnim aspektima odnosa Srbije i EU (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom tokom radne posete Briselu.
"Odličan sastanak sa Antonijom Koštom o ključnim aspektima odnosa Srbije i EU, pogotovo u oblasti ekonomske saradnje, ulozi naše zemlje u regionu Zapadnog Balkana i Evrope, kao i o nastavku procesa reformi kojima Srbija ostaje iskreno posvećena.
Istakao sam da istovremeno od EU očekujem transparentnost i jasne signale u pogledu politike proširenja, budući da smo pokazali odgovoran partnerski odnos prema Uniji.
Ponovio sam da je naša pozicija u pogledu pristupanja dosledna i čvrsta, za šta nam je potrebna snažna podrška Unije.
Upravo zato sam posebno zahvalan antoniocosta.euco na ličnom angažovanju, razumevanju, iskrenosti i mogućnosti da otvoreno razgovaramo o svim poteškoćama sa kojima se susrećemo, kao i na zalaganju da se evropska perspektiva našeg regiona što pre pretoči u realnost kojoj težimo", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.