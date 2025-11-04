Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Briselu, na Samitu o pridruživanju Evropskoj uniji, da će Srbija pažljivo proučiti novi Izveštaj Evropske komisije za 2025. godinu, koji, kako kaže, donosi mešovite ocene – od kritika do važnih preporuka za napredak na evropskom putu.

Na pitanje novinara Euronews Srbija o tome da li neusaglašavanje spoljne politike sa Evropskom unijom koči napredak Srbije, Vučić je rekao da je to "jedna od stvari koje se u izveštaju pominju", ali i dodao da ima i drugih zamerki.

"Kažu i da se pogoršala medijska situacija – ne znam kako. Ima i dobrih stvari, sve oko ekonomije je dobro, finansijske stabilnosti. Proučićemo izveštaj i reagovaćemo na to", rekao je Vučić.

Predsednik je naveo da će Srbija u narednim danima detaljno analizirati dokument.

"Trebalo bi da mi uruče izveštaj za dan-dva, kad se vratim u Beograd, pa ćemo imati vremena ozbiljno da ga proučimo“, kazao je Vučić.

On je istakao da u izveštaju ipak postoji važan pomak koji ne treba zanemariti.

"Ono što je meni važno da piše u izveštaju jeste da preporučuju otvaranje Klastera 3“, rekao je predsednik, ocenjujući to kao signal da proces evropskih integracija Srbije nije zaustavljen, već da postoji prostor za dalji napredak.

Ranije danas, Vučić se na marginama Samita o proširenju EU u Briselu, koji organizuje Euronews, sastao sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

Vučić će kasnije učestvovati na sesiji "Evropski razgovori", u formi intervjua, a prisustvovaće i večeri, koju u čast šefova država i vlada učesnika Samita, organizuje komesarka EU za proširenje Marta Kos.

Planirano je da se tokom boravka u Briselu, predsednik Vučić sastane i sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

Na Samitu o proširenju, vodeći lideri EU i zemalja kandidata će razgovarati o budućnosti evropskih integracija.