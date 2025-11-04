Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić obraća se medijima iz Skupštine Srbije nakon što je šef delegacije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat predao izveštaj o napretku Srbije na evropskom putu.

Izveštaj Evropske komisije je predati Ani Brnabić i ministru Nemanji Staroviću budući da predsednik Vlade Srbije Đuro Macut predvodi delegaciju u Šangaju, a da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Briselu gde će, kako je rekla, imati niz važnih sastanaka sa evropskim zvaničnicima.

Obraćanje Ane Brnabić

- Hvala vam poštovani ambasadore, želim da kažem da je ovaj izveštaj za nas veoma važan i značajan. Mi možemo da se složimo ili ne, sa nekim delovima ovog izveštaja i to nije ništa vanredno niti čudno, ali je svakako najvažniji dokument za naše integracije. Ovaj izveštaj je za nas putokaz šta treba da radimo kako bi ubrzali naš evropski put i naše punopravno članstvo u EU. Ono što je najvažnije su preporuke šta mi kao zemlja i različite grane vlasti treba da urade. Za mene kao predsednicu Narodne Skupštine Srbije, najreleventanije u ovom izveštaju je što je Evropska komisija ponovo sada petu godinu zaredom pozvala sve države članice EU da otvore klaster 3 - rekla je Brnabić i dodala:

Foto: Printscreen

- To je ono što je naš najveći cilj u ovom trenutku i želim da zahvalim ambasadoru i ljudima u EK jer na dnevnoj bazi rade sa nama kako bi razgovarali sa državama članicama EU kako bi ubrzali neke od reformi koje su važne za otvaranja klastera 3 kako bi mi sasvim pravedno u decembru imali međunarodnu konvenciju. Ono sa čim sam u potpunosti saglasna, a jeste kritika, jeste da smo usporili sa reformama, juče je to i predsednik Vučić ponovio i pozvao sve nadležne organe da daju sve od sebe da se naše reforme ubrzaju. Moj apel i moja molba je da to uradimo svi zajedno jer reforme moraju biti inkluzivne, zavise od svih nas ne samo od vladajuće većine. Reforme moraju uključivati i opoziciju i civilna društva.

- Zaključak, Srbija je na evropskom putu, Vlada Republike Srbije koja je izabrana u ovoj Narodnoj skupštini je kao svoj strateški prioritet i u ekspozeu tada mandatara, sada predsednika Vlade naglasila da su evropske integracije i članstvo Srbije u EU su strateški prioritet naše zemlje. Mi ćemo nastaviti da radimo na reformama, ali takođe želim da kažem da verujem da su reforme na tom evropskom putu pre svega važne za naše građane i za našu privredu. Mi smo sada već svake nedelje u Briselu što je dobro i govori koliko i mi razumemo koliko moramo da unapredimo i saradnju i komunikaciju - rekla je Ana Brnabić.

Obraćanje Andreasa fon Bekerata

- Hteo bih da se zahvalim predsednici skupštine i ministru na ovoj prilici da predstavim glavne zaključke izveštaja Evropske unije za 2025. godinu. Ovaj izveštaj mora da se tumači u odnosu na brzo transformišuće geopolitičke situacije. Svako buduće proširenje mora da učini našu Uniju jačom - rekao je Andreas fon Bekerat i dodao:

- EU već preduzima korake kako bi se pripremila za nove članove, današnji izveštaj je plan za reforme koji će doneti opipljive promene građanima Srbije i koji će učiniti EU i Srbiju jačom. To nije izveštaj kritike, već ogledalo koje reflektuje kako napredak, tako i reforme.

Andreas fon Bekerat Foto: Printscreen

Kako je rekao, EU je nastavila sa procenom da Srbija ispunjava merila za otvaranje klastera 3. Srbija nastavlja da se deklariše za članstvo u EU.

- Evropska komisija priznaje da je Srbija izmenila i dopunila svoje zakonodovstvo koje se tiče medija i time se približila zakonodavstvu EU, konstatuje se i rast u ekonomiji. Takođe se hvali i ozbiljna borba sa organizovanim kriminalom. Komisija pozdravlja i nedavni napredak u imenovanju novog saveta REM-a - dodao je.