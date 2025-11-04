Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Brisela.

Predsednik Vučić je govorio neposredno posle učešća na Samitu o proširenju EU.

"Za koji minut imam sastanak ovde u misiji sa Sorensenom. Posle toga nas čeka večera sa Martom Kos. Biće još mnogo aktivnosti do kraja večere. U svakom slučaju mi moramo da napredujemo na evropskom putu, da radimo svoj posao"...

"Ono što jesu stvarne reforme, ja nisam saglasan sa nekim od njihovih ocena, ali svejedno moramo to da uzmemo na ozbiljan način u razmatranje i da sagledamo što nam je činiti i da pokušamo da napredujemo brže".

Foto: Printskrin Pink TV

"Što se tiče reakcije Nenedićeve i tog kruga oko njega, pravo su za jednu stvar, ja sam preterao, možda sam i šta god su rekli o ustavnim ovlašćenjima učinio, na moju žalost govorio sam istinu. Govorio sam iz srca, govorio sam ono što mislim i govorio sam istinu. A da li je trebalo da govorim istinu, verovatno su u pravu, trebalo je da prećutim. A inače, istina je mnogo teža od onoga što sam govorio. A u tim okvirima slagali su da sam želeo da izvršim bilo kakav uticaj na njih, uopšte ne želim da vršim uticaj nikada na mafijaša i kriminalca, nisam želeo da imam bilo kakav uticaj, niti oni mogu da imaju uticaj na mene. Ali prihvatam, preterao sam".

"Jel' vi stvarno mislite da je Srbija jača ili važnija zemlja od Turske? Ili ne daj Bože Crna Gora? E nemojte ljudi, ja igramo. Mi svi ćemo biti pre članice Europske unije nego Turska. Jel' nas to čini snažnijom i jačom zemljom od Turske? Bez veze nam je priča. Nije to baš sve u životu. Kao što i mene pitate, mi imamo izbor. Sutra da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji. Sutra. Bukvalno. Sutra da kažemo idemo u priznanje Kosova. Eto nas u Europskoj uniji. Samo mi recite, je li hoćete da to bude politika? Ja ne mislim da treba da priznamo nezavisno Kosovo. Ja ne mislim da je trebalo da uvodimo sankcije. Kažete mi, mislite da treba. Evo ja neću, nema problema, uvedite to, uradite to za godinu dana. I eto vas u Europskoj uniji. Čista je geopolitika u pitanju. A jeste li čuli zalaganje ljudi koji kažu, Moldavija, svi klasteri, Ukrajina, svi klasteri, ok, super, čestitam tamo. Nemam čak ni malo zavisti, ničega. Čestitam tamo na svemu. Svi ste mnogo uspešni. Ovo je bio naš izbor do sada. Ne njihov, naš izbor.".

O izveštaju Evropske komisije:

"Kažu, nazadovali smo samo oko slobode medija. Pitam se kako. Nikoga nismo ni uhapsili ni uništili. Nismo mi napadali protestante".

"Izveštaj je kao i uvek. Preporučuje se da se otvori Klaster 3. Vrata EU su nam otvorena, zavisi od naših odluka".

O skupu u Novom Sadu kaže da razmišljaju da li da bude 11, 15. ili 16. novembar.

"Jedini skup na koji su me pozvali je taj u Novom Sadu".