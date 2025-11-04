Slušaj vest

Portal Borba.me osvrnuo se na trenutnu situaciju u Srbiji i na napade koji su usmereni protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Tekst prenosimo u celosti:

Ko još misli da je današnja lavina napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića slučajna, taj ili ne razumije politiku — ili je njen svesni učesnik. Ono što smo danas gledali nije refleks ni slučajnost, već sinhronizovana operacija, pažljivo tempirana i usmerena. Kada im je propao plan da proteklog vikenda izazovu haos i krvoproliće na ulicama Srbije, centri iz Zagreba i Podgorice prešli su na rezervni scenarij — medijski napad.

Šolakova produkcija i regionalni orkestar

Iz Hrvatske i Crne Gore dolaze gotovo identični naslovi, iste formulacije, čak i istovremeno objavljeni tekstovi. Sve je to već viđeno: orkestracija medijskih ispostava pod patronatom Dragana Šolaka, koji preko svojih satelita pokušava stvoriti privid „regionalnog konsenzusa“ da je Vučić izvor svih problema.

Njihovi mediji odavno ne izveštavaju, već izvode. I to ne za javnost, već za naručioce — političke i finansijske. Kad im ne uspe destabilizacija iznutra, prelaze na propagandu spolja.

DPS u staroj ulozi: Lokalni glasnogovornik napada

U celoj priči, DPS se, po običaju, javlja kao ideološki servis medijskog projekta.

Ivan Vuković, bivši gradonačelnik Podgorice, pokušava da svaku situaciju — pa čak i sukob nekoliko turskih državljana s mladićima iz Podgorice — pretvori u napad na Vučića. To nije ni politička greška, ni lapsus; to je namera.

DPS-u je to uloga koju zna najbolje: da kao „regionalni tumač“ prenese narativ Šolakove medijske mašinerije. Tako se incident pretvara u platformu za napad, a propaganda u politiku.

Spirala zla i projekat destabilizacije

Iza svega stoji prepoznatljiv obrazac hibridnog delovanja. U trenutku kada Srbija stabilizuje političku scenu i pokazuje otpornost na provokacije, aktiviraju se vanjski kanali. Cilj nije informisanje javnosti, već trovanje atmosfere, izazivanje emocija i konačno - destabilizacija.

Riječima su zamijenili molotovljeve koktele, naslovnim stranama - ulične barikade. To je nova faza istog projekta koji traje godinama: rušenje Srbije kao jedinog stabilnog političkog centra na Balkanu koji se ne pokorava tuđim interesima.

Sada više nema dileme — ovo je koordinisani napad. Iz Zagreba i Podgorice se ne puca mecima, već naslovima, ali cilj je isti. Da se Srbija prikaže kao izvor nestabilnosti, da se predsjednik Vučić demonizuje i da se otvori prostor za haos.

No, kao i mnogo puta do sada, neće uspeti. Jer Srbija zna ko joj želi mir, a ko krv. I zna da iza svake sinhronizovane kampanje stoji jedan isti dirigent – Šolak i njegovi politički sponzori.