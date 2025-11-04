Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nikada nije hteo da vrši uticaj na Javno tužilaštvo za organizovani kiminal i da je u emisiji Ćirilica malo preterao, ali da je govorio istinu.

''Što se tiče reakcije Mladena Nenadića i tog kruga oko njega, u pravu su za jednu stvar, ja jesam preterao, možda sam šta god da su govorili oko ustavnih ovlašćenja učinio, ali na moju žalost govorio sam istinu. Govorio sam iz srca, govorio sam samo istinu. Da li je trebalo da govorim istinu, verovatno su u pravu, trebalo je da prećutim - rekao je Vučić novinarima u Briselu na pitanje da prokomenariše saopštenje Kolegijuma Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u kome se navodi da je Vučić prekoračio i zloupotrebio svoja zakonom i Ustavom data ovlašćenja.

Kako je rekao, istina je mnogo teža od onoga što je govorio.