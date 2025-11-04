Slušaj vest

Više hiljada ljudi dočekalo je u Meljaku grupu od 200 Srba koji već sedmi dan pešače ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada, a medju kojima su pešaci s Kosova i Metohije, ali i iz centralne Srbije, Raške, Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Ljiga, Lazarevca.

Oni su u Barajevo ušetali sa transparentom “Srbi sa KiM za Srbiju protiv blokada”, a dočekao ih je počasni špalir sa bakljama, spektakularan vatromet, čestitke i reči podrške za njihov podvig, dok su im domaćini pripremili i posluženje da se okrepe posle desetina predjenih kilometara danas.

Mladen Marković iz Leposavića zahvalio je na prelepom dočeku u ime cele grupe.

"Na ovaj put smo krenuli da pružimo podršku našoj državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću, da pokažemo da se zalažemo za mir i slogu, da se ne delimo. Iz dana u dan ima nas sve više, trenutno nas ima nas oko 200. Prešli smo oko 220 kilometara do sada", rekao je Marković.

Naglasio je da imaju jasan cilj i veliku želju da nastave i istraju.

"Na putu nailazimo na dobre ljude, dobre domaćine koji nam daju veliku podršku i oni su nam jedna velika snaga. Još jednom, veliko hvala na ovom prelepom dočeku i živela Srbija", poručio je Mladen iz Leposavića.

Predsednik opštine Barajevo Bratoljub Stanisavljević zahvalio je meštanima što su u velikom broju dočekali pešake - heroje.

"Daćemo i mi podršku i priključiti im se u narednim koracima kako bismo istrajali u borbi za nasu Srbiju i predsednika Vučića. Svaka čast momcima, prešli su mnogo kolometara, da su živi i zdravi", poželeo je Stanisavljević.

Pešaci sa KiM i iz centralne Srbije već sutra nastavljaju pohod ka Novom Sadu, gde će biti održan veliki narodni skup protiv blokada.