Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Briselu, gde učestvuje na Samitu o proširenju Evropske unije u organizaciji Juronjuza. Ovaj skup predstavlja inicijativu da se pojačaju glasovi zemalja kandidata u trenutku kada je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ponovo pokrenula proces, rebrendirajući proširenje kao "ponovno ujedinjenje Evrope".

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

Samit će pružiti jedinstvenu platformu liderima zemalja kandidata da iznesu svoje stavove o putu proširenja, pri čemu će svaki lider doneti svoj uvid u to kako se proširenje doživljava iz stanovišta njihove zemlje i šta će put koji je pred nama doneti.

Kako Srbija vidi svoj put ka članstvu u Evropskoj uniji u kontekstu trenutnih geopolitičkih izazova?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Vladimir Kljajić, politikolog, Darko Obradović, Centar za stratešku analizu, kao i Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku.

Obradović: EU je pohvalila ove poteze Srbije

Obradović ističe da je euroentuzijazam itekako prisutan među Srbima:

- Što se tiče euroentuzijazma, građani treba da znaju da je EU najotporniji brend u Srbiji. Pored organizovane propagande, nas je i dalje preko 40% koji verujemo u EU. To je sve što treba da znamo kada pričamo o euroskepticizmu - kaže Obradović.

Obradović o Samitu o proširenju EU: Ovi potezi Srbije su bili pohvaljeni Izvor: Kurir televizija

On ističe da pored pokušaja da se ocrni Evropska unija, u Srbiji i dalje većina građana želi budućnost Srbija unutar ove zajednice.

- Predsednikov govor je vrlo strateški dobro izbalansiran govor. Izdvaja sve stvari koje je Srbija pozitivno uradila. Od početka rata u Ukrajini Srbija je napredovala na evropskom putu, a Vučić kaže da po pitanju standarda možemo biti spremni do kraja 2026. godine. Mi nemamo nazadovanja. Izveštaj treba prihvatiti kao uputstvo kako da živimo nadalje - kaže Obradović.

Obradović ističe da je Srbija pohvaljena po pitanju ekonomije, poreske politike, poslovnog ambijenta, energetske politike, digitalne i zelene tranzicije, a konstatovano je i da je normalizovanje odnosa sa Kosovom zaustavljeno zbog trzaja u obe prestonice.

Foto: Kurir Televizija

Kljajić: Moraćemo da uskladimo politiku sa EU

Kljajić kaže da sa jedne strane reforme moraju da se sprovode zbog meritokratskog sistema, pa moramo ispuniti uslove za pregovaranje, ali je bitan i geopolitički aspekt koji je pokrenuo novu energiju u EU da se posvete proširenju.

- Odnos sa EU opterećuje naš odnos sa Moskvom, a neuvođenje sankcija pokazuje da je usklađivanje politike jedan od preduslova kako bi bili član kluba, druge države dobijaju pohvale kada usklade politiku, poput Crne Gore koja sada uvodi vize za Turke. Kako se približavamo EU, moraćemo da se usklađujemo, a to će opteretiti odnose sa drugim državama - kaže Kljajić.

On objašnjava da ukoliko se približavamo slobodnom tržištu EU, ne možemo stvarati odvojena slobodna tržišta poput onog koje Srbija gaji sa Kinom.

Foto: Kurir Televizija

Đurić: Evropa je klub sa svojim pravilima

Đurić navodi da je trideseto poglavlje ono koje nalaže usklađivanje politike sa EU, ali kaže da ukoliko se rat u Ukrajini nastavi, sankcije Rusiji će biti pristupna tačka EU.

- Sankcije Rusiji bi mogle da se dese, ali po izveštaju to nije najveći problem, već pravosuđe i sloboda medija. To je najaktuelnije i najveći fokus je na tome, sankcije se jedva pominju. Sloboda medija i to što zameraju Evropljani, bio je fokus oko prodaje medija pod Junajted grupom i mešanje državnog aparata u same medije, što može da koči, ali čitav proces ne uzimamo kako treba. Evropa ne postavlja uslove radi uslovljavanja, to je klub sa svojim pravilima koja moramo da ispunimo kako bi se priključili - kaže Đurić.

On dodaje da je popuštanje nekim drugim državama, poput Rumunije i Bugarske, posledica geopolitičkih interesa.

- Evropi su sankcije Rusiji bitne kao simbolična stvar, a ne kao nešto što bi oštetilo rusku ekonommiju. Albanija i Crna Gora su najbliže ulasku, a onda je Balkan zatvoren i ostaje samo Srbija. Što duže čekamo, to nam je situacija gora politički - kaže Đurić.

