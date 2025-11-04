"U otvorenom razgovoru potvrdio sam našu posvećenost dijalogu pod okriljem EU, kao jedinom okviru koji može da obezbedi mir, stabilnost i predvidivost za sve koji žive na Kosovu i Metohiji. Usmerili smo pažnju na konkretne korake, punu i doslednu implementaciju već postignutih sporazuma, deeskalaciju na terenu i zaštitu prava i bezbednosti srpskog naroda. Posebno sam naglasio značaj formiranja Zajednice srpskih opština, u skladu sa dogovorima, kao ključnog elementa održivog rešenja", naveo je predsednik Vučić na Instagramu i dodao: