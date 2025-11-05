Slušaj vest

Političke korektnosti radi, i da bismo uvažili nespornu činjenicu da Hrvata ima i onakvih i ovakvih, odnosno da nisu svi isti, napominjemo da ćemo u daljem tekstu, kad ih budemo pominjali, misliti samo na one Hrvate koji se identifikuju sa zvaničnom politikom države Hrvatske.

A zvanična politika vlade Andreja Plenkovića je oživljavanje ustašije, ustašluka, ili kako se već u "lijepoj njihovoj" naziva ideologija koja je za jedini svoj cilj, za svrhu svog postojanja imala da istrebi Srbe!

Ovo, naravno, nije zaključak donet samo na osnovu uvida iz Beograda, da vlada Andreja Plenkovića aktivno podržava nastavljače tradicije NDH tvrde i pojedinci i neka udruženja iz samog Zagreba. Što Plenkovića nimalo ne potresa.

On sam doveo je svoju decu da se slikaju sa Tompsonom uoči sada već čuvenog po sramoti koncerta, na kojem je 400.000 ljudi izvikivalo "Za dom spremni!", poklič koji je odjekivao i u Jasenovcu iznad preklanih Srba.

U hrvatskom parlamentu, Saboru, održan je prošle sedmice "Naučni pristup istraživanju žrtava Jasenovca", čiji su učesnici dokazivali da to nije bio logor smrti, već radni logor. "U logoru nije bilo veće skupine djece, osim dječaka iz Jasenovca i okolice koji su pohađali školu za razne obrte. Nisu se ondje duže zadržavali, a niti su bili ubijani", rekao je pod krovom Sabora izvesni Igor Vukuć, novinar i publicista, predsednik Društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac.

Ali nek je i kazano, budala i revizionista istorije ima svuda, mada su, mora se priznati, u Hrvatskoj najglasniji i najozbiljnije shvaćeni. Problem je što predsednik vlade Andrej Plenković i predsednik Sabora ne vide ništa sporno u činjenici da je to kazano u Saboru. A i kako bi mogli kad su u više navrata izjavljivali da im ne smeta upotreba ustaškog pozdrava "Za dom spremni!".

I verovatno će negirati svaku povezanost aktivne podrške Tompsonu, prećutne podrške tvrdnji da su srpska deca u Jasenovcu pohađala školu i najnovijoj orgiji nasilja u Splitu. U ovom gradu je, naime, dobro organizovana i uigrana ekipa od pedesetak maskiranih i u crno obučenih osoba, simpatizera ustaša, upala na koncert dečje folklorne grupe iz Novog Sada i hora domaćih penzionera, i uz povike da su "srpsko smeće" i skandiranje "Hrvatska, Hrvatska" i "Za dom spremni", izbacili ih iz sale.

"Morali du da pregovaraju o napuštanju sale kao da se taoci", opisao je jedan svedok.

Vlada Andreja Plenkovića oglasila se izjavom da "isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu", što je prilično maloumno, jer ovo u Splitu jesu bili isključivost i netolerancija, i jesu u hrvatskom društvu. I očigledno imaju dobro ušuškano mesto.

Bilo bi, međutim, zgodno, da zvanična Hrvatska objasni - preambiciozmo bi bilo očekivati da ovakve ispade spreči - ... da objasni kako se ustaško pirovanje i napadi na Srbe uklapaju u "evropske vrednosti", jer su im te "vrednosti" omiljena tema kad - ničim neizazvani - govore o Srbiji. Poslednjih dvanaest meseci nije bilo dana da se tamošnji mediji ne bave Beogradom i predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a ni zvaničnici se nisu ustručavali da komentarišu unutrašnja zbivanja u našoj zemlji. Svi oni neskriveno su podržavali blokadersku političku opciju, ne krijući da naviijaju za njih i njihova nastojanja da obore Vučića. Tonino Picula najbolji je primer navijača...

O manje transparentnim vidovima podrške znaće se kad se jednom otvore arhive tajnih službi.

Zato, Hrvati, pospremite malo po svom domu!

Vi koji se dičite posebnom, direktnom vezom sa Bogom, i politika vam je u znaku krilatice "Bog i Hrvati", sigurno znate šta piše u "Evanđelju po Mateju“ (dajemo vam zapadnu varijantu prevoda, pošto ste srpsko-hrvatski zaboravili): "Licemjeru! Zašto vidiš trun u oku brata svoga, a brvna u oku svome ne opažaš?"