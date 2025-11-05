Slušaj vest

Premijer Đuro Macut je rekao kako je u proteklim godinama učvršćeno sveobuhvatno strateško partnerstvo i prijateljstvo dveju zemalja, a bilateralna saradnja dostigla najviši nivo, zahvaljujući ličnom doprinosu dva predsednika – Aleksandra Vučića i Si Đinpinga.

On je naveo da je Srbija jedna od prvih evropskih zemalja koja je uvidela značaj i prilike koje pruža Kineski međunarodni sajam uvoza i zato je svake godine na ovoj manifestaciji prisutna sa sve raznovrsnijom i bogatijom ponudom.

Predsednik Vlade je dodao da se ekonomska saradnja Srbije i Kine dinamično razvija kroz realizaciju brojnih kapitalnih projekata u oblastima drumske, železničke i energetske infrastrukture.

Macut je istakao da je sve više kineskih kompanija – investitora prisutno u Srbiji, posebno u oblastima rudarstva, crne i obojene metalurgije i auto-industrije.

 Kurir.rs/Instagram

