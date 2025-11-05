"Pre nego što sam uklonjen sa pozicije direktora BIA, sprečavali smo bugarske pokušaje da po Srbiji dele udžbenike u kojima su istočnu Srbiju nazivali svojom, a Topličke ustanike razbojničkom bandom. Nismo propustili da uhapsimo i špijuna bugarske službe i tako razbijemo mrežu koju su pravili. Predsednik Radev to nije zaboravio. Bugari neka ćute, jer još nismo prebrojali svu poklanu srpsku decu koju su iza sebe ostavili bugarski okupatori Srbije u dva svetska rata. Pre nego što pomenete Srbe, prvo zapalite sveću i tražite oproštaj za Surdulicu, Toplicu, Bojnik, Dragovac, Krivu Reku, pa tek onda izgovorite naše ime. Srpski svet je prirodna potreba Srba — ujedinjenje je započeto i to se više ne može zaustaviti", poručio je Vulin.