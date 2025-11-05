Slušaj vest

Blokaderi nasilnici napali su sinoć uglednog profesora Mašinskog fakulteta Milana Ristanovića ispred Narodne skupštine.

Oni su ovim nasilnim incidentom još jednom pokazali da im je nasilje jedina strategija.

Kako se može videti na snimku koji kruži društvenim mrežama, profesor Ristanović se kretao iz pravca Pionirskog parka kada ga je jedan od blokadera šutnuo u leđa. Rulja ide za njim i viče, dok profesor samo mirno pokušava da ide svojim putem.

Blokaderi su sve vreme uzvikivali najgore uvrede i psovali, nazivali ga majmunom, šiptarom i drugim pogrdnim imenima.

Blokaderi napali profesora Izvor: Društvene mreže

Inače Milan Ristanović je ugledni profesor Mašinskog fakulteta, koji iza sebe ima niz uspeha i radova. Osnivač je Laboratorije za industrijsku automatiku i Laboratorije za inteligentne zgrade. Autor je više od 50 naučnih i stručnih radova, 4 udžbenika i preko 50 realizovanih projekata sistema automatskog upravljanja u zemlji i inostranstvu. Mentor je 85 master radova.