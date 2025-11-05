Slušaj vest

Naime, blokaderi su sinoćnim napadom nehotice otkrili istinsku logiku nasilja koju primenjuju već mesecima i koja ih vodi a to je da je sasvi dovoljno da se samo očešeš o šator ispred Skupštine pa da dobiješ batine, salvu uvreda, pogrdnih reči i šut u leđa?!

Podsetimo, blokaderi nasilnici napali su sinoć uglednog profesora Mašinskog fakulteta Milana Ristanovića ispred Narodne skupštine čime su potvrdili da su došli da napadaju slobodne građane u Ćacilendu, štaviše sve građane koji se tu nađu iz bilo kog razloga samo zato što su mislili da je Ćaci. Rečju, čist fašizam.

 Oni su ovim nasilnim incidentom još jednom pokazali da im je nasilje jedina strategija.

Kako se može videti na snimku koji kruži društvenim mrežama, profesor Ristanović se kretao iz pravca Pionirskog parka kada ga je jedan od blokadera šutnuo u leđa. Rulja ide za njim i viče, dok profesor samo mirno pokušava da ide svojim putem.

Blokaderi su sve vreme uzvikivali najgore uvrede i psovali, nazivali ga majmunom i drugim pogrdnim imenima.

Inače, Milan Ristanović je ugledni profesor Mašinskog fakulteta, koji iza sebe ima niz uspeha i radova. Osnivač je Laboratorije za industrijsku automatiku i Laboratorije za inteligentne zgrade. Autor je više od 50 naučnih i stručnih radova, 4 udžbenika i preko 50 realizovanih projekata sistema automatskog upravljanja u zemlji i inostranstvu. Mentor je 85 master radova.

Ubrzo su se oglasili i sami blokaderi s Mašinskog koji su izbegli da stvari nazovu pravim imenom pa su samo šturo saopštili da je "profesor napadnut od strane pojedinih građana", ne precizirajući na čijoj se meti u stvari našao. 

Saopštenje potom dobija još skandalozniji ton pa se navodi da je profesor, vraćajući se s koncerta u MTS dvorani, prošao između šatora što su "greškom, pojedinci protumačili da on dolazi iz samog Ćacilenda, opkolili ga, vređali... U jednom trenutku, neko od prisutnih optužio je profesora da je izvadio nož".

Osim što su mu blokaderi "napakovali" i nož koji uopšte nije imao, u njihovoj svesti za šutiranje, psovanje i vređanje bilo je dovoljno samo to što je čovek prošao ulicom na mestu gde je mislio da mu je najbliže i najzgodnije?!

