„Duboko me je potresla vest o tragediji u Domu penzionera u Tuzli. U ime građana Srbije i u svoje ime, upućujem najiskrenije saučešće porodicama tragično stradalih u požaru, a svima povređenima želim snagu i brz oporavak. Narod Srbije deli bol i saoseća sa narodom Tuzle i čitave Bosne i Hercegovine u ovim tužnim trenucima“, napisao je ministar Đurić na društvenoj mreži „X“.

U požaru koji je sinoć zahvatio sedmi sprat Doma penzionera u Tuzli smrtno je stradalo 11 osoba, a 35 je potražilo lekarsku pomoć.

Kurir.rs

