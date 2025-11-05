Politika
"SANJAM ZVEČAN RODNI, ZEMLJU PRADEDOVA" Novosađani krenuli sa sačekaju braću s Kosova i Metohije
Novosađani su danas krenuli u Beograd da dočekaju braću sa Kosova i Metohije koji pešače iz Štrpca, Gračanice, Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka, Gornjeg Kusca, Raniluga, Badovca, Kosova Polja i Dobrotina.
Srbi s KiM su danas krenuli iz Meljaka, gde su sinoć stigli, a danas dolaze u Beograd, kud idu preko Čukarice, a onda nastavljaju dalje preko Sajma, pa do početka Kneza Miloša.
Foto: Kurir
Na transparentu Novosađani poručuju "Sanjam Zvečan rodni, zemlju pradedova, pevam ovu pesmu braći sa Kosova!"
Kurir.rs
