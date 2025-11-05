Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o današnjem najavljenom skupu ispred Skupštine u Beogradu i drugim važnim temama.

Kada je reč o današnjem skupu, predsednik kaže da narod dolazi da pozdravi momke koji pešače sa KiM.

- Ljudi sve bolje razumeju šta je to što se događa, ali je za mene važno da kažem, znam da ljudi koji dolaze danas da pozdrave momke sa KiM i koji su spremni za skup u Novom Sadu. To je smisao skupa. Ti ljudi koji su u Pionirskom parku, tu su osam meseci, nikad nisu menjali mesto, nikad nisu dirali ni napali, upucali. Nikad nikog nisu vređali. Neki drugi su došli da bi njih provocirali. Napali su ih, upucavanjem Milana, pa fizički na sam park, kamenicama, šipkama. Molim organizatore, jer ne učestvujem, molim ljude koji dočekuju Srbe sa KiM, važno je da ljudi koji organizuju skup podrške narodu na KiM, to nije skup podrške meni. To je skup podrške miru, stabilnosti, drugačijoj politici koju zahtevaju blokaderi. O gospođi Hrki ne sme da bude reči, ni o kom drugom. Mi nismo kao oni. Prema gospođi Hrki mora da se pokaže poštovanje. Moja molba uvek stoji, da prekine štrajk glađu jer to smatram važnim za njen život, budućnost, za odnose u društvu, kao što to molim Mrdića i veterane u njegovom okruženju. Mnogo je lakše kada se razgovara racionalno. Taj skup, kad god da bude danas, kad li je već, ne sme da bude skup protiv bilo koga, taj skup mora da bude skup podršle narodu sa KiM i zahvalnosti momcima koji već treći put dolaze pešice za Beograd i produžiće do Novog Sada. Moja molba je i da, ne da razumemo pokvarene rečenice političkih protivnika, ljudi puštaju srpsku patriotsku muziku, oduvek puštaju, nisu se pomerali sa tog mesta. Sve te teške reči uvrede su nevažne, naš cilj je da pružimo ruku sestrama i braći sa druge strane. I sada kada nam je potpuno jasno da su politički propali i nemaju nikakvu šansu, i u Briselu nisam hteo da ih napadam i kritikujem. Mi moramo da napravimo razliku između sebe i njih. Moramo da se izborimo za normlanu i pristojnu Srbiju - rekao je Vučić za TV Informer.

O uredniku RTS

Urednik RTS Ivan Plavšić, uputio je najstrašnije kletve deci, vređao je i pretio narodu ispred Skupštine, a predsednik misli da je nemoguće da za takvu osobu kažete da je normalna.

- Noćne vesti sam gledao na RTS, baš taj čovek je to uređivao. Baš taj čovek je urednik vesti na RTS, čovke okoji želi smrt deci i većini građana Srbije. Rekao sam da te vesti nisu vesti, jeziva propaganda u korist blokadera, rekao sam tada. Želim da kažem da je to slika i prilika jednog dobrog dela RTS i u šta se sve to pretvorilo. Nije bilo slučajno što smo upozoravali na RTS još 12. aprila i jednog od organizatora tih previranja. Da dođete i pretite nečijoj deci i proiklinjete, izvinite molim vas, mislim da je nemoguće da za takvu osobu kažete da je normalna, a kamo da radi na javnom mestu. Sa druge strane, priče o izborima, oni ustvari ne žele izbore. Oni unapred kažu da znaju da ne mogu da pobede i da će da proglase da ih je neko prokleo. Pogrešno misle da su jači od nekog i to je toliko pogrešno i to ne smemo da im pokazujemo. Uspeli smo da izdržimo više od godinu dana terora, niko nije stradao, zamalo su ubili Bogdanovića, ne smemo dalje to da dozvolimo. Molim organizatore, svim ljudima koji će da se skupe, samo mirno uz poštovanje prema političkim protivnicima, to su naši ljudi. Neki su zaludeli, neki suviše gledaju manipulatore, jer više ne znaju ko im je urednik, ko im je direktor. Mi moramo da pokažemo zrelost, da smo drugačiji i ovo je moj vapaj prema većinskoj strani, da ona pokaže odgovornost. Kada su napadali Pionirski park pre neko veče, bilo ih je tri puta manji. Srećom postoji odgovornost i ozbiljnost kod ljudi koji ne žele sukobe.

- Da se pripremimo za veliki skup u Novom Sadu, a sve te trikove, koji su u stanju da pevaju celu noć, a onda nama kažu da je strašno što puštamo Vidovdan i Tamo daleko, to više govori o njima. Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Ako mogu vas da zamolim, nemojte da pratite gospođu Hrku do poslastičarnice i da je slikate i da govorite ne direktno, već posredno, da je jela ili nije jela, da vam kažem, voleo bih da jeste ali mislim da to nije fer i nije važno. Dovoljno je to što najveći deo dana provodi ispod šatora, sad im se ti šatori dopadaju, dok su im bili užasni do pre četiri dana. Sve je kod njih licemerje. Nema potrebe za tim. Doći će vreme kada ćemo svi da razgovaramo na racionalnom nivou. Tema su oni koji žele da izazovu sukobe i to ne smemo da dozvolimo - kazao je predsednik za TV Informer.

O vređanju profesora

Blokaderi nasilnici napali su sinoć uglednog profesora Mašinskog fakulteta Milana Ristanovića ispred Narodne skupštine, a predsednik je rekao da je ta slika za njega poražavajuća.

- Ta slika je za mene poražavajuća. Kad su pratili i gađali dr Jerkana, kad su onu devojku počupali za kosu, to su bile jezive scene. Mene ova scena sa profesorom Ristanovićem podsetila na to. Da neki mladi čovek šutira starijeg čoveka, zašto jer je mislio da on drugačlije misli. Da svi ostali ćute, da se ne pobune... Toliko sam se jadno osećao, da budem iskren. Sve što slabije stoje, jasno je da će biti sve nervozniji, da će histerija da preovladava. Nema tu velike filozofije, mi moramo da budemo mirni, da pozivamo na dijalog. Koristim i ovu priliku da ih pozovem na svaku vrstu dijaloga, njihova je obaveza da učestvuju, ako to ne razumeju to nije politički život. Suština je da dijalog ne sme da ima i nema alternativu. Nemojte da smetnete sa uma, to se događa jer neko širi mržnju, neistine, laži, svkaog dana, to je Šolakova medijska grupa. Sačekaćemo, da neko ne bi mogao da nam zameri, siguran sam da će ljudi sve moći da razumeju i sve će im biti jasno.

- Njima su potrebni Lajbnicovi dovoljni razlozi da lažima ubede sebe u ispravnost stavova. I u vreme svake krize i problema Ribnikara, Dubone, Orašja, oni pronađu dovoljan razlog da budu šokirani, usplahirani. U stvari kada pogledate, nasilje su uvek činili oni, nikada se nisu argumentima rukovodili. Moj poziv ljudima je da to večeras bude lep doček za Srbe sa KiM, da pokažemo poštovanje prema političkim protivnicima i da svakog dana pružamo ruku za dijalog. Imaću važne sastanke i sutra i prekosutra sa predstavnicima EU, Rusima, moramo da rešavamo problem NIS, verujem da ćemo uspeti to da rešimo. To bi bilo ogromno olakšanje za našu zemlju i građane, a onda bi mogli da se posvetimo u potpunosti Expo i građanima.

- Mrdić već pet dana štrajkuje glađu, molim ga da prekine. Neće njgov štrajk glađu to promeniti, niti će neki postati pošteniji niti će biti manje blokaderi. Isti slučaj je sa gospođom Hrkom, neće biti revolucije. Neće biti ničega od toga, dajte da sačuvamo zdrtavlje jedne žene, molim ljude oko nje da je ubede da prekine štrajk glađu, da brine o njenom zdravlju. Takav nam je politički odgovor potreban - rekao je Vučić za TV Informer.

O NIS-u