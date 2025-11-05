"MI DELIMO ISTI CILJ, DA PRIMIMO SRBIJU U EVROPSKU UNIJU" Ambasador EU u Srbiji: EU već preduzima korake kako bi se spremila za nove članice
Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat danas je izjavio da se tempo reformi u Srbiji značajno usporio, "iako su neki dobri koraci napravljeni".
"Izveštaj naglašava jasne korake kako da se napreduje i, iako su neki dobri koraci napravljeni, tempo reformi je značajno usporio", izjavio je Bekerat na primopredaji izveštaja Delegacije EU o napretku Srbije Nacionalnom konventu.
"Mi delimo isti cilj, da primimo Srbiju u Evropsku uniju. EU već preduzima korake kako bi se spremila za nove članice", dodao je on.
Bekerat je rekao da EU ceni stav da je članstvo Srbije u EU strateški cilj, ali da je vreme da se "izjave potkrepe konkretnim akcijama". "Srbija nastavlja da govori da je pristupanje EU njen strateški cilj i EU te izjave shvata ozbiljno. Sada je vreme da se takve izjave potkrepe konkretnim akcijama", rekao je Bekerat. "Ove reforme o kojima ima reči u izveštaju ne treba implementirati zato što to traži Brisel, već zato što će one koristiti običnim građanima Srbije i poboljšati njihove živote", dodao je on.
Kurir.rs/Beta