"Izveštaj naglašava jasne korake kako da se napreduje i, iako su neki dobri koraci napravljeni, tempo reformi je značajno usporio", izjavio je Bekerat na primopredaji izveštaja Delegacije EU o napretku Srbije Nacionalnom konventu.

"Mi delimo isti cilj, da primimo Srbiju u Evropsku uniju. EU već preduzima korake kako bi se spremila za nove članice", dodao je on.

Bekerat je rekao da EU ceni stav da je članstvo Srbije u EU strateški cilj, ali da je vreme da se "izjave potkrepe konkretnim akcijama". "Srbija nastavlja da govori da je pristupanje EU njen strateški cilj i EU te izjave shvata ozbiljno. Sada je vreme da se takve izjave potkrepe konkretnim akcijama", rekao je Bekerat. "Ove reforme o kojima ima reči u izveštaju ne treba implementirati zato što to traži Brisel, već zato što će one koristiti običnim građanima Srbije i poboljšati njihove živote", dodao je on.