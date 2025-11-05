Slušaj vest

Kineski premijer obišao je danas paviljon Srbije na Sajmu u Šangaju u pratnji premijera Srbije Đura Macuta.

Macut: Veliki potencijal za izvoz domaćih proizvoda na kinesko tržište

Premijer Srbije Đuro Macut danas je na otvaranju Nacionalnog paviljona Srbije na Međunarodnom sajmu uvoza u Šangaju rekao da bi fokus Srbije trebalo da bude na predstavljanju zdrave hrane i prehrambenih proizvoda, jer postoji veliki potencijal u toj oblasti.

Macut je izrazio nadu da će privredno, ali i svako drugo prisustvo Srbije na tradicionalnom sajmu u Šangaju biti još izraženije u narednom periodu i da će prijateljski odnosi i čelično prijateljstvo između Srbije i Kine doprineti daljem unapređenju saradnje, objavljeno je na sajtu Vlade Srbije.

Foto: Instagram printscreen/Vlada Republike Srbije

On je naveo da je Srbija danas, na otvaranju Sajma uvoza, imala priliku da se predstavi pred liderima nekoliko zemalja, premijerima i predsednicima parlamenata država koje učestvuju na ovoj manifestaciji u Šangaju.

Premijer je, ocenivši da se Srbija izuzetno dobro predstavlja na tom sajmu, naglasio da je komparativna prednost ; zemlje, u odnosu na većinu drugih u svetu, to što ima zdravu hranu i zdravo okruženje.

Ministarka privrede Adrijana Mesarović navela je da Srbija ima veliki potencijal da izvozi svoje proizvode na kinesko tržište.

"Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom obuhvata većinu proizvoda i podrazumeva sistem izvoznih dozvola, standarda i sertifikata. Potencijalne poteškoće koje se mogu javiti tokom procesa izvoza brzo se otklanjaju, što doprinosi visokom nivou međusobne saradnje", rekla je ona.

Mesarović je dodala da je cilj Srbije da izvozno orijentisane kompanije povećaju obim izvoza, budući da to direktno utiče i na domaći BDP, ali i na broj zaposlenih i otvaranje novih proizvodnih pogona.

"Vlada Srbije je ponosna na činjenicu da se srpski proizvodi nalaze u više trgovinskih lanaca u više kineskih provincija", rekla je ona i najavila da će, zajedno sa premijerom Macutom, u narednim danima održati sastanke sa predstavnicima kompanija i rukovodiocima trgovinskih lanaca, s ciljem da se u direktnim razgovorima postignu novi dogovori.

Mesarović je rekla da Srbija treba da se fokusira na to da svoje proizvode učini dostupnim na kineskim elektronskim platformama, kako bi bili pristupačni što većem broju kupaca.

Ona je izrazila očekivanje da će i posle Sajma uvoza biti ostvaren značajan broj konkretnih i uspešnih ugovora, najavivši da je u narednim danima planiran sastanak sa predstavnicima kompanije "Xiamen Airlines".

"Verujem da će ovi razgovori dovesti do konkretnih dogovora, koji će omogućiti da se srpski proizvodi nađu na letovima jedne od najvećih kineskih avio-kompanija, čija flota broji 200 aviona i pokriva više od 400 destinacija. Na taj način putnici će imati priliku da probaju srpsko vino, rakiju, sireve i druge domaće proizvode", rekla je Mesarović.