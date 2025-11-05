Slušaj vest

- Noćne vesti sam gledao na RTS, baš taj čovek je to uređivao. Baš taj čovek je urednik vesti na RTS, čovek koji želi smrt deci i većini građana Srbije. Rekao sam da te vesti nisu vesti, jeziva propaganda u korist blokadera, rekao sam tada. Bio sam šokiran tom izjavom. Želim da kažem da je to slika i prilika jednog dobrog dela RTS i u šta se sve to pretvorilo. Nije bilo slučajno što smo upozoravali na RTS još 12. aprila i jednog od organizatora tih previranja. Da dođete i pretite nečijoj deci i proklinjete, izvinite molim vas, mislim da je nemoguće da za takvu osobu kažete da je normalna, a kamoli da radi na javnom mestu.

- Sa druge strane, priče o izborima, oni ustvari ne žele izbore. Oni unapred kažu da znaju da ne mogu da pobede i da će da proglase da ih je neko pokrao. Pogrešno misle da su jači od nekog i to je toliko pogrešno i to ne smemo da im pokazujemo. Uspeli smo da izdržimo više od godinu dana terora, niko nije stradao, zamalo su ubili Bogdanovića, ne smemo dalje to da dozvolimo. Molim organizatore, svim ljudima koji će da se skupe, samo mirno uz poštovanje prema političkim protivnicima, to su naši ljudi. Neki su zaludeli, neki suviše gledaju manipulatore, jer više ne znaju ko im je urednik, ko im je direktor. Mi moramo da pokažemo zrelost, da smo drugačiji i ovo je moj vapaj prema većinskoj strani, da ona pokaže odgovornost. Kada su napadali Pionirski park pre neko veče, bilo ih je tri puta manji. Srećom postoji odgovornost i ozbiljnost kod ljudi koji ne žele sukobe.

- Da se pripremimo za veliki skup u Novom Sadu, a sve te trikove, koji su u stanju da pevaju celu noć, a onda nama kažu da je strašno što puštamo Vidovdan i Tamo daleko, to više govori o njima. Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Ako mogu vas da zamolim, nemojte da pratite gospođu Hrku do poslastičarnice i da je slikate i da govorite ne direktno, već posredno, da je jela ili nije jela, da vam kažem, voleo bih da jeste ali mislim da to nije fer i nije važno. Dovoljno je to što najveći deo dana provodi ispod šatora, sad im se ti šatori dopadaju, dok su im bili užasni do pre četiri dana. Sve je kod njih licemerje. Nema potrebe za tim. Doći će vreme kada ćemo svi da razgovaramo na racionalnom nivou. Tema su oni koji žele da izazovu sukobe i to ne smemo da dozvolimo.