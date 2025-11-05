- Ta slika je za mene poražavajuća. Strašno je kad posetite Milana Bogdanovića i kako se troje dece oseća. Najteža je bila situacija za mene ono što sam gledao u Nišu, to je jezivo ponižavajuće bilo za ljude. Kada su ih pratili i gađali, legendarnog doktora Jerkana, pa 15 jaja njemu u glavu, leđa. Kada su onu devojku počupali za kosu i udarili, to su bile jezive scene. Da neki mladi čovek šutira starijeg čoveka, zašto jer je mislio da on drugačlije misli. Da svi ostali ćute, da se ne pobune... Toliko sam se jadno osećao, da budem iskren. Sve što slabije stoje, jasno je da će biti sve nervozniji, da će histerija da preovladava. Nema tu velike filozofije, mi moramo da budemo mirni, da pozivamo na dijalog. Koristim i ovu priliku da ih pozovem na svaku vrstu dijaloga, njihova je obaveza da učestvuju, ako to ne razumeju to nije politički život. Suština je da dijalog ne sme da ima i nema alternativu. Nemojte da smetnete sa uma, to se događa jer neko širi mržnju, neistine, laži, svkaog dana, to je Šolakova medijska grupa. Sačekaćemo, da neko ne bi mogao da nam zameri, siguran sam da će ljudi sve moći da razumeju i sve će im biti jasno.