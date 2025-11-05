Slušaj vest

- O gospođi Hrki ne sme da bude reči, ni o kom drugom. Mi nismo kao oni. Prema gospođi Hrki mora da se pokaže poštovanje. Moja molba uvek stoji, da prekine štrajk glađu jer to smatram važnim za njen život, budućnost, za odnose u društvu, kao što to molim Mrdića i veterane u njegovom okruženju. Mnogo je lakše kada se razgovara racionalno, poručio je predsednik Vučić u današnjem razgovoru za TV Informer.

- Ljudi sve bolje razumeju šta je to što se događa, ali je za mene važno da kažem, znam da ljudi koji dolaze danas da pozdrave momke sa KiM i koji su spremni za skup u Novom Sadu. To je smisao skupa. Ti ljudi koji su u Pionirskom parku, tu su osam meseci, nikad nisu menjali mesto, nikad nisu dirali ni napali, upucali. Nikad nikog nisu vređali. Neki drugi su došli da bi njih provocirali. Napali su ih, upucavanjem Milana, pa fizički na sam park, kamenicama, šipkama. Molim organizatore, jer ne učestvujem, molim ljude koji dočekuju Srbe sa KiM, važno je da ljudi koji organizuju skup podrške narodu na KiM, to nije skup podrške meni. To je skup podrške miru, stabilnosti, drugačijoj politici koju zahtevaju blokaderi, dodao je on.

- Mi moramo da napravimo razliku između sebe i njih. Moramo da se izborimo za normlanu i pristojnu Srbiju - rekao je Vučić i naglasio:

- Mi moramo da se razlikujemo od onih koji svakoga dana žele krvoproliće i sukobe. Ne samo da ne sme da bude ružne reči o gospođi Hrki, već ni o kome drugom. Mi ne smemo da budemo kao oni...