Slušaj vest

Kako nezvanično saznajemo, pripadnici Uprave kriminalističke policije ponovo su uhapsili novosadskog nasilnika-blokadera Mišu Bačulova prilikom napuštanja zgrade Palate pravde u Savskoj i to zbog novih krivičnih dela!

Kako prenosi naš izvor iz Palate pravde, on je prethodno saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, ali usled nemogućnosti suda da zbog isteka radnog vremena odlučuje o predlogu tužilaštva da odredi pritvor Bačulovu, on je pušten na slobodu.

Međutim, odmah potom je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ponovo uhapšen jer je, kako saznajemo, u nedelju 2. novembra koordinirao nasilje blokadera ispred Skupštine Srbije i to iz Klinickog centra Srbije, gde je bio hospitalizovan od subote.

Miša Bačulov UKP Izvor: Kurir


Sumnja se da su mu zaposelni na KCS u nedelju veče u više navrata omogućili korišćenje službenog mobilnog telefona kako bi koordinirao napade na policiju ispred Skupštine Srbije i pokušao rušenje legitimnih vlasti u državi.
On je danas saslušan u tužilaštvu pod sumnjom da je hteo da je sa još dva lica lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika države i aktuelnu vlast, ali je u tome sprečen.

Hapšenje Miše Bačulova Izvor: Kurir

O svemu postoje video zapisi koje su dokumentovale službe bezbednosti.
Bačulov je bio uhapšen prošlog petka, ali je već sutradan, žaleći se na zdravstvene tegobe, prebačen u Urgentni centar, a potom na KCS gde je bio do danas.

Ne propustitePolitika"DA JE BAČULOV ISPUNIO SVOJ PLAN SRBIJA BI BILA U VELIKOJ OPASNOSTI OD GRAĐANSKOJ RATA" Vučević: Sve bi otišlo dovraga
2025-10-16 11_08_33-Kurir dnevne novine - Najnovije vesti dana_ Srbija, region i svet _ Kurir — Mozi.png
PolitikaKURIR SAZNAJE! SKANDAL U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE: Medicinsko osoblje dalo Bačulovu mobilni telefon da koordinira napade ispred Skupštine?
Miša Bačulov
PolitikaMIŠA BAČULOV ZADRŽAN U URGENTNOM CENTRU! Oglasilo se tužilaštvo, otkrili šta sledi
Miša Bačulov
PolitikaKURIR SAZNAJE: Bačulov primljen u Urgentni centar, žalio se na bol u grudima
Miša Bačulov