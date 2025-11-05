Slušaj vest

Grupa Srba sa Kosova i Metohije, među kojima su i učesnici iz centralne Srbije, Raške, Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Ljiga, Lazarevca i drugih gradova, danas je stigla u Beograd nakon višednevnog pešačenja ka velikom narodnom skupu protiv blokada u Novom Sadu.

Nakon veličanstvenog dočeka u prestonici, oko 17 časova kod Narodne skupštine, grupa će sutra nastaviti svoj put ka Novom Sadu.

Među njima je i Biljana Vasić, majka četvoro dece i jedina žena koja je krenula iz Kraljeva. Biljana je hrabro istakla koliko je naporan put bio, ali i koliko je spremna da istraje zbog svog naroda i predsednika Srbije:

1/5 Vidi galeriju Kolona na čelu sa Srbima sa KiM ide ka Kneza Miloša Foto: Boba Nikolić

„Sa 49 godina, ovo je bio naporan put. Pogledajte samo – sve mi noge krvare, ali da vam kažem, još toliko bih išla za naš narod. Ja jesam sa Kosova i Metohije, trenutno živim u Vrnjačkoj Banji, ali za našeg predsednika još ovoliko bih pešačila, iako noge krvare. Ovo ne može da se opiše“, rekla je Biljana, dok je zajedno sa ostalim učesnicima koračala ulicama Beograda.

Foto: Printkskrin

Njeno prisustvo i izdržljivost simbolizuju jedinstvo i odlučnost Srba sa KiM, ali i širom Srbije, da podrže svog predsednika i pokažu solidarnost u trenutku kada građani masovno učestvuju u ovom istorijskom narodnom okupljanju.