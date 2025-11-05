"Trenutni režim ne može da se skine tako što on ako hoće da jede jaja, on može da ode da kupi jaja. I to je nešto najbitnije što bi trebalo da se desi, zato što jednostavno time nije poenta da svaki dan, slušao sam to, primer ću dati, nije poenta da svaki dan u 8 ujutru se ide na posao i zaista generalni štrajk jeste rešenje. I ono što se dešavalo 2000-ih, ne možemo da praktikujemo, jer bio je drugačiji režim. Ovo je jako sličan režim Musolinijevom. I njihova parada do Rima i ove današnje parade protiv blokada i cirkus jeftini što kažu. I sve i zaista to ne može da prođe nekažnjeno. I njegov, šta je rekao, decembar 2026. izbori, to ne sme da se desi. I izbori jednostavno ne mogu da se kaže da je rešenje, zato što čovek može da krade šta god hoće. I on je trenutno na čelu države i može da uradi šta god hoće, gode god hoće", priča ovaj blokader i dodaje: