BLOKADERSKI POZIV NA NASILJE: "Ono što se desilo 5. oktobra, treba da se desi isto tako - ne može da sve da prođe mirnim tokom"
Šta blokaderi zapravo žele? I kako misle do toga da dođu? Odgovori na ova pitanja, a to je da ne znaju ni oni sami, stali su u izjavu jednog od njih.
"Trenutni režim ne može da se skine tako što on ako hoće da jede jaja, on može da ode da kupi jaja. I to je nešto najbitnije što bi trebalo da se desi, zato što jednostavno time nije poenta da svaki dan, slušao sam to, primer ću dati, nije poenta da svaki dan u 8 ujutru se ide na posao i zaista generalni štrajk jeste rešenje. I ono što se dešavalo 2000-ih, ne možemo da praktikujemo, jer bio je drugačiji režim. Ovo je jako sličan režim Musolinijevom. I njihova parada do Rima i ove današnje parade protiv blokada i cirkus jeftini što kažu. I sve i zaista to ne može da prođe nekažnjeno. I njegov, šta je rekao, decembar 2026. izbori, to ne sme da se desi. I izbori jednostavno ne mogu da se kaže da je rešenje, zato što čovek može da krade šta god hoće. I on je trenutno na čelu države i može da uradi šta god hoće, gode god hoće", priča ovaj blokader i dodaje:
"A mi bez, da kažem, nasilja, ovo će izgledati kao poziv na nasilje, ne. Ali ono što se desilo 5. oktobra, treba da se desi isto tako. Ali nasilje jednostavno ne treba da bude glavni cilj, ali ne može da sve da prođe mirnim tokom".