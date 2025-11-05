- Vi ćete ruševinu da proglasite za remek-delo. Pa to bi bilo vaše remek-delo. Celu Srbiju ste u ruševinu pretvorili kad ste mogli. To su vaša remek-dela. Sve vam je bilo ruševina, i ekonomija vam je bila ruševina, i obrazovanje vam je bila ruševina, i zapošljavanje — sve su vam bile ruševine. I vojska vam je bila ruševina, samo ruševina do ruševine! - rekao je tokom obraćanja na sednici Skupštine Srbije Jovanov i dodao: