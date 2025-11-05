Slušaj vest

Milenko Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) i predsednik poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije, istakao je da je dosta vreme ruševina, jer je došlo novo vreme u kojem se Srbija gradi i napreduje. 

- Vi ćete ruševinu da proglasite za remek-delo. Pa to bi bilo vaše remek-delo. Celu Srbiju ste u ruševinu pretvorili kad ste mogli. To su vaša remek-dela. Sve vam je bilo ruševina, i ekonomija vam je bila ruševina, i obrazovanje vam je bila ruševina, i zapošljavanje — sve su vam bile ruševine. I vojska vam je bila ruševina, samo ruševina do ruševine! - rekao je tokom obraćanja na sednici Skupštine Srbije Jovanov i dodao:

- E, prošlo je vreme ruševina, tačka na ruševine! Nova izgradnja, novo vreme, a oni koji se protive novom vremenu moći će kao i sa Beogradom na vodi — da protestuju, da se bune, da viču, da halaču, halabuču, a onda kad se izgradi da da provode svoje vreme tamo. 

