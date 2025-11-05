Slušaj vest

Student Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu Vladimir Balać izjavio je da očekuje da će sa današnjeg dočeka Srba sa Kosova i Metohije ispred Skupštine Srbije

biti poslate poruke zajedništva, mira, ljubavi i tolerancije.

"Siguran sam da će se poslati poruke zajedništva i poruka da se oni neće predati, kao i to, da šta god da se dešava, oni će nastaviti da vole i da cene i poštuju svoju državu kao i predsednika Republike Aleksandra Vučića", rekao je on.

1/10 Vidi galeriju Srbi sa KiM pešače do Novog Sada Foto: Boba Nikolić

Balać je naglasio i da Srbi sa KiM-a koji već osam dana iz južne pokrajine pešače kako bi došli u Novi Sad o prisustvovali svenarodnom skup, ali i podržali predsednika, iskazuju i stav da su pre svega protiv blokada i da su za normalnu, napredniju Srbiju.

"Ovi ljudi pokazuju da su za Srbiju koja se razvija i raste", rekao je Balać ispred Skupstine Srbije gde se okupio veliki broj građana da pruže podršku i dočekaju Srbe sa KiM Kosova i Metohije.