Na Trgu Nikole Pašića, ispred Skupštine Srbije, okupio se veliki broj građana kako bi dočekati Srbe sa Kosova i Metohije koji već osam dana pešače iz južne pokrajine na veliki narodni skup u Novom Sadu protiv blokada kao i u znak podrške državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću.