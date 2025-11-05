U toku su poslednje pripreme za doček, a građani u kolonama pristižu iz različitih pravaca i već je ispunjen plato ispred Doma Narodne skupštine, a nose srpske zastave.
VELIČANSTVENI PRIZORI Reke ljudi sa zastavama Srbije slivaju se u centar Beograda da dočekaju Srbe koji pešače sa KiM (FOTO/VIDEO)
Na Trgu Nikole Pašića, ispred Skupštine Srbije, okupio se veliki broj građana kako bi dočekati Srbe sa Kosova i Metohije koji već osam dana pešače iz južne pokrajine na veliki narodni skup u Novom Sadu protiv blokada kao i u znak podrške državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću.
Srbi sa KiM stigli u Beograd Foto: Damir Dervišagić
