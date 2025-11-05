Slušaj vest

Na Trgu Nikole Pašića, ispred Skupštine Srbije, okupio se veliki broj građana kako bi dočekati Srbe sa Kosova i Metohije koji već osam dana pešače iz južne pokrajine na veliki narodni skup u Novom Sadu protiv blokada kao i u znak podrške državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću.

Skup građana sa Kosova I Metohije Izvor: Kurir

U toku su poslednje pripreme za doček, a građani u kolonama pristižu iz različitih pravaca i već je ispunjen plato ispred Doma Narodne skupštine, a nose srpske zastave.

Pogledajte kako to izgleda u našoj galeriji:

Srbi sa KiM stigli u Beograd Foto: Damir Dervišagić

Sve detalje pratite u našem blogu.

Ne propustitePolitika"ISPRED NARODNE SKUPŠTINE BIĆE POSLATE PORUKE ZAJEDNIŠTVA, MIRA, LJUBAVI I TOLERANCIJE" Balać: Ovi ljudi pokazuju da su za Srbiju koja se razvija i raste
366438_250411.01_46_06_02.Still015.jpg
Politika"DRŽAVA SE NE SME UGROZITI" Vučević sa građanima ide ka Skupštini Srbije: Ako se delimo, sukobljavamo, rušimo snagu naše otadžbine
Srbi sa KIM (13).jpeg
PolitikaMAJKA ČETVORO DECE SA KiM PEŠAČI KRVAVIH NOGU: "Ovo je bio naporan put, ali još bih toliko išla za naš narod" (VIDEO)
Screenshot 2025-11-05 165511.png
SRBI NA KIMVELIČANSTVEN DOČEK ZA BRAĆU S KOSMETA, VIJORI SE MORE SRPSKIH TROBOJKI: Srbi sa KiM stigli do Petlovog brda dočekani raširenih ruku, osmesima i osveženjem FOTO
Doček Srba sa KIM.jpg