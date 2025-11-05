U toku su poslednje pripreme za doček, a građani u kolonama pristižu iz različitih pravaca i već je ispunjen plato ispred Doma Narodne skupštine, a nose srpske zastave.
Politika
I "KOSOVKA DEVOJKA" NA DOČEKU SRBA SA KiM Pogledajte prizor koji je oduševio sve ispred Skupštine Srbije (FOTO)
Slušaj vest
Na Trgu Nikole Pašića okupio se veliki broj građana kako bi dočekati Srbe sa Kosova i Metohije koji već osam dana pešače iz južne pokrajine na veliki narodni skup u Novom Sadu protiv blokada kao i u znak podrške državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću.
U toku su poslednje pripreme za doček, a građani u kolonama pristižu iz različitih pravaca i već je ispunjen plato ispred Doma Narodne skupštine, a nose srpske zastave.
Srbi sa KiM stigli u Beograd Foto: Damir Dervišagić
Vidi galeriju
Osim zastava, ispred Skupštine Srbije primećen je dirljiv prizor: Antologijska scena Kosovke devojke sa slike Uroša Predića.
Sliku je donela grupa građana koji su došli da podrže Srbe koji danima pešače kako bi stigli na skup u Novom Sadu.
Slika Kosovka devojka Foto: Damir Dervišagić
Sve detalje čitajte u našem blogu.
Reaguj
Komentariši