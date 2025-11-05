Slušaj vest

Na Trgu Nikole Pašića okupio se veliki broj građana kako bi dočekati Srbe sa Kosova i Metohije koji već osam dana pešače iz južne pokrajine na veliki narodni skup u Novom Sadu protiv blokada kao i u znak podrške državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću.

U toku su poslednje pripreme za doček, a građani u kolonama pristižu iz različitih pravaca i već je ispunjen plato ispred Doma Narodne skupštine, a nose srpske zastave.

Srbi sa KiM stigli u Beograd Foto: Damir Dervišagić

Osim zastava, ispred Skupštine Srbije primećen je dirljiv prizor: Antologijska scena Kosovke devojke sa slike Uroša Predića.

Sliku je donela grupa građana koji su došli da podrže Srbe koji danima pešače kako bi stigli na skup u Novom Sadu.

Srbi sa KIM
Slika Kosovka devojka Foto: Damir Dervišagić

Srbi sa KIM (13).jpeg
Screenshot 2025-11-05 165511.png
Doček Srba sa KIM.jpg
srbi s kosova