Kolone ljudi slile su se večeras u centar Beograda kako bi dočekale Srbe koji pešače sa KiM.

Snimci napravljeni dronom pokazuju veličanstvenu sliku jedinstva i ponosa, a u kolonama se mogu videti zastave, ikone...

Srbi sa KiM idu ka Skupštini Izvor: Kurir

Srbi sa AP KiM koji su iz južne pokrajine krenuli 29. oktobra stigli su u Beograd jutros iz Lipovice Ibarskom magistralom, a nešto pre 18 časova, sastali su se sa građanima koji su se prethodno okupili kod Muzeja "Jugoslavija" kako bi zajedno, predvođeni predsednikom SNS-a Milošem Vučevićem prošetali do Doma Narodne skupštine.

Srbi sa KiM u Kneza Miloša Foto: Boba Nikolić

Grupa od 60 Srba sa KiM pauze za odmor je pravila u Raškoj, Kraljevu, Gornjem Milanovcu, Lazarevcu i Meljaku, odakle su im se u šetnji pridružili i građani tih mesta.

